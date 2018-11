Besigheim Praktikumssuche ist schwierg

Besigheim / Uwe Deecke

Matthias Cramme, der sowohl an der Friedrich-Schelling-Gemeinschaftsschule als auch am Steinhaus beschäftigt ist, blickte im Verwaltungsausschuss am Dienstag auf das abgelaufene Jahr zurück. Eine seiner Kernaufgaben: Ab der achten Klasse die Schüler bei Praktikumsplätzen zu unterstützen. Man probe mit ihnen das Telefonat und wie man Interesse an einem Unternehmen zeigt, stelle vorher heraus, was man eigentlich sagen möchte. Bewerbungsunterlagen, die bereits in den Klassen verfasst werden, versuche man individuell zu gestalten.

„Es ist an der Friedrich-Schelling-Schule der erste Jahrgang, der in unterschiedlichen Bildungsniveaus unterrichtet wurde“, verdeutlichte Cramme. Zunächst komme es in seiner Arbeit darauf an zu fragen, was realistische Berufsbilder für die Absolventen sind. Es seien „intensiv beschulte Schüler,“ die sich mit der Problematik der Berufswahl noch gar nicht auseinandersetzen konnten, so Cramme, daher gebe es extreme Schwierigkeiten bei der Praktikumssuche.

Betriebe lehnen ab

Neu sei auch, dass die Firmen kaum offen für Praktikanten seien. „Die Betriebe haben sofort abgelehnt“, berichtete Cramme. Sie könnten sich aufgrund von Personalmangel gar nicht um die Praktikanten kümmern. Auffällig sei dies im KFZ-Bereich und auch bei Kindergärten. Neu sei auch, dass die Schüler in der Gemeinschaftsschule nun eine differenzierte Lernentwicklungsbeurteilung statt einem Zeugnis bekommen, was die Betriebe so nicht kennen und auch nicht wollen. Bis auf einen Schüler hätten alle Neuntklässler noch das zehnte Jahr dran gehängt, auch aus fehlender Berufsorientierung.

Dass Betriebe keine Praktikanten nehmen und gleichzeitig unter Azubimangel leiden, sei ein großer Widerspruch, sagte Helmut Fischer vom Bündnis Mensch und Umwelt. Bei der Ausbildungsmesse BANE versuche man die Azubis zu kriegen, so Fisher, „doch die Arbeit fängt doch schon vorher an“. Aus den Reihen der Caritas einen Ansprechpartner für Firmen zu stellen, könnte womöglich eine Lösung sein.

Den Widerspruch bei den Azubis sah auch Matthias Cramme, der gleichzeitig darauf verwies, dass jeder dritte Lehrling seine Lehre abbricht. Leider fehle das Wissen darüber, wie es mit den Absolventen nach der Schule weitergeht. „Sie wissen nicht was sie machen sollen und lernen nur auf den Abschluss“, so sein Eindruck.

Beratung und Einzelfallhilfe

Bei der Schulsozialarbeit am Steinhaus sei der Kern der Arbeit Beratung und Einzelfallhilfe, so Cramme. Es gebe nicht nur Schülerthemen sondern auch oft welche aus dem familiären Bereich wie Sucht und Gewalt in Familien. Nach den Sommerferien beginnen die Bewerbungsgespräche für das Projekt „Schülerfirma“, bei der die Jugendlichen mit viel Elan dabei seien. Highlight des Jahres war für alle dann der Schülerpreis der Bietigheimer Zeitung, wo man den ersten Platz belegte.