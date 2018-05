bz

Ein musikalisches Pfingstfest gibt es am Pfingstsonntag, 20. Mai, um 19 Uhr im Gottesdienst in der Besigheimer Stadtkirche zu erleben, kündigt die Kantorei an: Aufgeführt wird die Kantate BWV 184 „Erwünschtes Freudenlicht“ von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Pfarrerin Margarete Strohm hält im Gottesdienst die Predigt und gestaltet die Liturgie des Abendmahls-Gottesdienstes.