Bauplan Pavillon für 100 000 Euro geplant

Besigheim / Uwe Deecke

Auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern wird es, wenn alles genehmigt ist, bei der Himmelsleiter in Besigheim eine Plattform geben, die den Besuchern den Weinbau erklärt. Und zwar mittendrin in den Steillagen und nah an der bekannten Weinbergstaffel, die nach oben zur schönsten Weinsicht führt. Dass man hier über ein Grundstück verfügt, ist ein Glücksfall: So hat man den hautnahen Bezug zur terrassierten Landschaft und ist unmittelbar an der Markungsgrenze nach Walheim, die rechts von der steilen Sandsteintreppe beginnt. Auf 100 000 Euro wird das interkommunale Vorhaben geschätzt, und die Förderung von 50 000 Euro sei quasi schon zugesagt, wie Bürgermeister Steffen Bühler verdeutlichte, der an dieser Stelle Tourismusminister Stefan Wolf bei einem Besuch das Projekt bereits vorgestellt hatte.

Viele Beteiligte

Die Förderung hängt auch am interkommunalen Bezug, der hier unmittelbar gegeben ist. Und viele Beteiligte gibt es in dem Verfahren, das noch in den Anfängen steckt: die Nachbarkommune Walheim, der Steillagenweinbau, die Wanderführer, die Felsengartenkellerei und nicht zuletzt die Fachbehörden im Landratsamt. Von dort sei klar, dass es kein Dach und keine glänzenden Materialien an dieser Stelle geben dürfe, erklärt Stadtbaumeister Andreas Janssen auf Anfrage der BZ. Die Behörden werden auch stark darauf achten, wie sich der Bau in die Umgebung einfügt und ob hier artenschutzrechtliche Belange betroffen sind. Der bisherige Plan sei „erweiterte Weinbergmauer“ in Form einer leichten Metallkonstruktion, die nah an der Staffel liege. Man sei aber noch am Anfang der Überlegungen und vieles hänge von den beteiligten Parteien ab. „Für den Rest der Fläche gibt es bereits Anfragen von Winzern“, so Janssen.

Lange Schlitze in den Metallplatten, die den Pavillon verkleiden, erinnern an die Weinbergstöcke wie sie am ganzen Hang zu sehen sind. Eingezeichnet sind auch halbtransparente Plexiglasplatten in Sichthöhe, auf denen der Weinbau dokumentiert und erklärt werden kann. Obwohl nicht allzu hoch gelegen, seien von hier aus nicht nur Weinberge, sondern auch die Stadt gut zu sehen, so Eggler auf der Sitzung. Es gebe im Pavillon Platz für 15 bis 20 Leute, die hier Vorträge auf Führungen hören können, aber natürlich auch für andere Besuchergruppen. „Wir wollen die Einschnitte in die bestehende Struktur so gering wie möglich halten“, erklärte der Besigheimer Architekt, der bereits die „Krone“ und das neue Stadtarchiv geplant hat, das Vorhaben.

Als „Ausgangspunkt für einen Weinerlebnispfad“, der nach oben zur schönsten Weinsicht führt und mit Infotafeln ausgestattet werden soll, sieht Bürgermeister Bühler den Bau. Zusammen mit Walheims Ex-Bürgermeister Albrecht Dautel sei die Idee entstanden, und man habe zeigen wollen, wie Weinbau stattfindet. „Das müssen wir wieder aufgreifen“, so Bühler mit Blick auf die Nachbarkommune. Er stellte klar, dass der Pfad schließlich ein Alleinstellungsmerkmal darstelle, das man nutzen sollte.