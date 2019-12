Die Verwunderung war groß, als der Gemeinderat Mitte November eine neue Parkierungsordnung verabschiedete. Gegen den erklärten Willen der Rathausspitze entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich dafür, in der Innenstadt eine strikte Parkzeitbegrenzung über eine Stunde einzuführen und außerhalb des Stadtkerns Gebühren zu verlangen (siehe Infokasten), sobald das neue Parkhaus gegenüber der Innenstadt eröffnet ist.

In der Sitzung selbst formulierte es Heinz Streicher, der Vorsitzende des Bundes der Selbstständigen, noch sehr zurückhaltend. Die einstündige Parkzeit in der Kernstadt, bisher gelten zwei Sunden, sei aus Sicht der Selbstständigen „das Minimum“. Hansjörg Kollar, Vorsitzender des Marketing Concept Besigheim, MCB, der Organisation der Laden­inhaber in der Altstadt, sagte es gegenüber der BZ unverblümt: „Noch komplizierter geht es nicht.“ Positive Ansätze vermisst er auf der ganzen Linie, die Parkregelung sei ein „Kuddelmuddel“.

Zeitliche Begrenzung der Parkierung in der Altstadt, wo das Parken umsonst ist, dagegen zehn Cent im Parkhaus, 50 Cent an anderen Plätzen in der Innenstadt, allerdings erst nach einer oder zwei Stunden freiem Parken, wer will sich da noch durchfinden, fragt sich Kollar. Die Gefahr, sich zu irren, sei groß, und hängt erst einmal ein erstes oder ein zweites Knöllchen an der Windschutzscheibe, „bricht uns das das Genick“. Sprich: Diese Kunden kommen nicht mehr wieder.

Kollar, selbst Stadtrat in den Reihen des BMU und in der entscheidenden Sitzung verhindert, räumt ein, dass es in der MCB-Organisation durchaus unterschiedliche Interessen gibt. Ladeninhaber könnten mit der Begrenzung auf eine Stunde möglicherweise leben, Dienstleister wie er selbst – Kollar besitzt einen Frieseurladen – jedoch nicht. In der Besigheimer Innenstadt sei es bisher gelungen, eine gewisse Vielfalt an Läden und Dienstleistern anzusiedeln oder zu halten, jetzt seien „Verschiebungen in der Struktur zu erwarten“. Die Chance auf ein Gesamtkonzept für die Innenstadt sei mit diesem Beschluss jedenfalls vertan worden.

„Keine Entlastung“

BdS-Vorsitzender Heinz Streicher schüttelt noch heute den Kopf, wenn er auf den Verlauf der Gemeinderatssitzung im November blickt. Die Entscheidung im Gremium, dem er selbst bis vor Kurzem angehörte, sei ad hoc gefallen, anhand einer Tischvorlage der Freien Wähler, die mit niemandem abgesprochen worden sei. Für alte Menschen oder Menschen mit Gehbehinderungen werde es jetzt mühsam, ihre Geschäfte in der Kernstadt zu erledigen.

Zwei Jahre sei das Thema „auf kleiner Flamme“ gekocht worden, niemand habe mit dem BDS ernsthaft darüber diskutiert. Jetzt plötzlich falle ein Entschluss, der für die Stadt keinerlei Entlastung bringe. Streichers Berechnung nach fallen 156 Parkplätze in der Riedwiese und gegenüber dem Radsportheim weg, dafür entstehen lediglich 200 neue im Parkhaus, „darum schlagen sich die Menschen, die in der Innenstadt arbeiten“. Stattdessen müssten teure Parkscheinautomaten angeschafft werden. Der BDS sammle jetzt Stellungnahmen seiner Mitglieder, mit denen Rathaus und Stadträte konfrontiert werden sollen.