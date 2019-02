Besigheim Orgelkonzert in der Kirche

Besigheim / bz

Er ist gerade 39 Jahre alt, seit knapp drei Jahren Domorganist am Freiburger Münster und einer der jüngsten Orgelprofessoren Deutschlands an der Musikhochschule Freiburg: Am Sonntag 3. März, spielt der gebürtige Österreicher Matthias Maierhofer in der Stadtkirche Besigheim das zweite Konzert im Internationalen Orgelzyklus. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Unter dem Übertitel „die heitere Orgel“ spielt Maierhofer Werke von Buxtehude, Bach, Mozart, Bizet (Bearbeitung E. Lemare) und des Schweizer Komponisten und Organisten Guy Bovet, kündigt die Kantorei an. Der Gastorganist war vor seiner Berufung nach Freiburg Professor an der University of Texas (USA), ist Gewinner einer Reihe der bedeutendsten internationalen Orgelwettbewerbe und ist weltweit als Konzertorganist gefragt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden kommen der kirchenmusikalischen Arbeit zugute.