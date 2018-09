Schwerpunkt Lärm Nicht jeder liebt graue Wände

Michael Soltys

Als die Bahn vor etwa zweieinhalb Jahren ihre Pläne für Lärmschutzwände entlang der Strecke zwischen Besigheim und Heilbronn vorstellte, gab es in den Kommunen ganz unterschiedliche Reaktionen. Gegner formierten sich in Walheim zu einer Bürgerinitiative und kippten die Pläne der Bahn schließlich mit einem Bürgerentscheid. In Kirchheim sprach sich der Gemeinderat zunächst gegen den Bau der 1200 Meter langen Schutzwand aus, weil sie optisch schwer zu ertragen sei. Doch bei einer Bürgerversammlung zeigte sich, dass es eine klare Mehrheit für den Bau gab.

Mittlerweile steht der Großteil der Lärmschutzwand, die nach dem Willen des Gemeinderats in verschiedenen Grautönen gestaltet ist. Lediglich beim P&R-Parkplatz nördlich des Bahnhofs fehlt noch ein Stück, weil dort eine Natursteinmauer aufgerüstet werden muss, um die Wand tragen zu können. Anfang nächsten Jahres soll auch dieses Stück fertig sein, sagte Bürgermeister Uwe Seibold auf BZ-Anfrage.

Schon jetzt aber steht für ihn fest: Es ist deutlich leiser geworden. Entsprechend positiv seien auch die Reaktionen aus der Bevölkerung. An die Dimensionen der Wand habe man sich in Kirchheim gewöhnt. Er selbst habe es sich „deutlich dramatischer vorgestellt“. Kritische Stimmen seien kaum noch zu hören. Die Wand sei farblich dezent grau gestaltet worden und werde mit Glaselementen nahe dem Ortskern aufgelockert.

In Walheim dagegen geht es auf andere Weise mit dem Schutz vor dem Lärm der Bahn los. Nachdem der Bau der Lärmschutzwand gescheitert ist, konzentriert sich die Bahn auf die Ausstattung älterer Häuser mit Lärmschutzfenstern oder Dämmungen. Nach Erhebungen der Bahn sind in Walheim 160 Gebäude mit insgesamt 400 Wohnungen förderfähig. In allen diesen Gebäuden werde der zulässige Lärmgrenzwert überschritten. Das heißt, dass nach gesonderter Prüfung 75 Prozent der förderfähigen Kosten vom Bund erstattet werden. Das geht aus einem Brief der Bahn an die Gemeine hervor, über die im jüngsten Mitteilungsblatt informiert wurde. Mittlerweile dürften die Besitzer der Häuser und Wohnungen von der Bahn bereits angeschrieben worden sein.

Wer sich dazu entscheidet, schalltechnisch isolierte Fenster einzubauen oder andere Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, muss allerdings einige Formalitäten beachten, denn gefördert werden die Umbaumaßnahmen nur auf Antrag. Darüber hat die Bahn im Internet eine Broschüre veröffentlicht. Zunächst werden Fachleute die Häuser begutachten und schalltechnisch beurteilen. Entschließt sich der Hauseigentümer zum Umbau, holt der Gutachter drei Angebote ein. Er überprüft zum Schluss auch die fachgerechte Montage.

