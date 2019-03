Haushalt Nicht alle Anträge haben Folgen

Besigheim / Uwe Deecke

Der Besigheimer Haushalt wurde in der Sitzung am Dienstag einstimmig verabschiedet. Doch die Anträge der Fraktionen wurden nicht in jedem Fall berücksichtigt.

Ein neuralgischer Punkt ist die Besigheimer Grundschule für die SPD-Fraktion. Christian Herbst verwies darauf, dass es nur zwei Schulen im Land mit einer Straße durch den Schulhof gebe, eine davon ist die Friedrich-Schelling-Schule. Für ihn ist dies ein Missstand, der beseitigt werden müsse. Außen herum zu fahren bedeute eine zwölf Sekunden längere Fahrzeit, die jedem zuzumuten sei.

Herbst beantragte wie in der BZ berichtet die Verlängerung der Schließzeiten der Schrankanlage von 7.30 bis 15.45 Uhr während des Schulbetriebs, wollte aber auch keinen Schnellschuss wagen und sich alle Argumente nochmals anhören. Bürgermeister Steffen Bühler regte an, dazu Meinungen von BdS, MCB sowie der Schule einzuholen, bevor das Thema wieder in den Gemeinderat kommt. Diesem Vorgehen konnten alle Räte zustimmen.

Die SPD-Anregung auch in Besigheim Rasenerdgräber zu ermöglichen, will der Gemeinderat dann diskutieren, wenn es wieder um die Bestattungsgebühren geht, gleiches gilt auch für die Erhaltung der Stelen im Alten Friedhof. Ein weiterer SPD-Antrag betraf den bezahlbaren Wohnraum, den die Fraktion in Besigheim stärken will. Man sei an dem Thema dran, entgegnete Bühler, der für diesen Fall auf die Unterstützung der Fraktion bei der Neuausweisung von Baugebieten rechnet. „Ohne Grundstücke geht es nicht“, sagte Bühler. Modelle wie in größeren Städten, die kostenlose Grundstücke dafür anbieten, gingen nun mal zu Lasten der Finanzen. Der Gemeinderat wird sich nach dem einstimmigem Beschluss nun mit möglichen Modellen beschäftigen.

Für das BMU stellte Helmut Fischer wie berichtet den Antrag zum Bau eines Aufzugs vom Kies zur Schlossgasse als barrierefreiem Zugang zur Altstadt sowie zum Bau einer Fußgängerbrücke zwischen Burgacker und Himmelsleiter. Den dafür erforderlichen Aufwand werde man zunächst erarbeiten müssen, so Bühler, bevor das Thema in den Gemeinderat kommen könne.

Ein weiterer Antrag des BMU betraf den kostenlosen Zubringerdienst zum Winzerfest, auch aus umliegenden Gemeinden. Dies würde die Veranstaltung attraktiver machen und ein Zeichen für den ÖPNV setzen, so Fischer. Die nötigen 6000 Euro aus dem allgemeinen Abmangel beim Winzerfest zu finanzieren, fand jedoch nur bei sechs Räten Zustimmung. Bürgermeister Bühler verwies in der Diskussion darauf, dass das Lamento zur finanziellen Beteiligung von Nachbargemeinden zwar überall statt finde, hier aber nicht. Zuletzt hatten sich mehrere Nachbarkommunen bekanntlich geweigert, sich finanziell an der digitalen Ausstattung der Schulen in Besigheim zu beteiligen.

Anträge gab es auch von der CDU-Fraktion im Gemeinderat. Achim Schober beantragte eine Klausur zum neuen kommunalen Haushaltsrecht sowie die Prüfung eines Einstiegs in den kommunalpolitischen Markgröninger Steuerungskreislauf, in dem Handlungsfelder und strategische Ziele im Rahmen von Klausurtagungen gemeinsam entwickelt und priorisiert werden. Die Klausur zum besseren Verständnis des Haushaltsrechts sei möglich, so Bühler, Probleme hat er allerdings mit dem Steuerungsmodell. Hier sah Bühler erhebliche Folgen für die kommunale Arbeit, wenn der Gemeinderat sich vor allem den Abschreibungen im Haushaltsrecht widmet. „Das ist nicht meine Vorstellung von Kommunalpolitik“, so Bühler. Er wolle beibehalten, dass die Verwaltung einen zustimmungsfähigen Haushalt erarbeite.