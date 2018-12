Walheim Neues Baugebiet im Norden Walheims

Michael Soltys

Es war keine schöne Nachricht für die Gemeinde, die Besitzer von Grundstücken und alle diejenigen, die sich bessere Einkaufsmöglichkeiten im Ort erhofft hatten: Die Pläne für die Ansiedlung eines Discounter-Markts am Ortsrand von Walheim platzten, als das Regierungspräsidium im Mai 2016 eine Anbindung des Geländes an die Bundesstraße 27 ablehnte. Die Ansiedlung war durchaus umstritten. Walheimer hatten sogar den Petitionsausschuss des Landtages angerufen, um die Ansiedlung zu verhindern.

Klares Signal

Dass ein Netto-Markt am Ortsausgang eröffnet, glaubt in Walheim heute niemand mehr. Mit dem Nein zum B 27-Anschluss schienen aber auch die Hoffnungen auf Bauplätze in unmittelbarer Nähe vorerst begraben. Doch diesen Teil der Planungen wollte und will man in Walheim keineswegs aufgeben. In seiner Sitzung an diesem Donnerstag, 13. Dezember, will der Walheimer Gemeinderat deshalb einen Aufstellungsbeschluss für ein kleines Wohngebiet zwischen Silcherstraße und Heilbronner Straße/B27 fassen. So jedenfalls sieht es die Vorlage für die Sitzung des Gremiums vor. Damit soll den Eigentümern gegenüber ein klares Signal gegeben werden, dass es in dieser Sache weitergeht, machte Bürgermeisterin Tatjana Scheerle gegenüber der BZ deutlich.

Nach etwa einem Jahr Funkstille greift Scheerle damit Pläne auf, die bereits unter ihrem Vorgänger Albrecht Dautel in Gang gesetzt worden sind. Nach der Netto-Absage hatte sich der Gemeinderat auf die Ausweisung eines Baugebietes mittels eines beschleunigten Verfahrens besonnen. Das ist möglich, wenn das Gelände im Außenbereich nicht größer als 10 000 Quadratmeter umfasst. Im Anschluss an die bestehende Bebauung an der Silcherstraße könnten etwa 20 Wohneinheiten entstehen. Ein Anschluss an die B 27 ist dafür gar nicht mehr notwendig, weil von dort her kein Verkehr mehr zu erwarten ist. Stattdessen könnte das Gebiet über den Hölderlinweg, Mozartweg und Beethovenweg erschlossen werden.

Verantwortlich für dieses Projekt ist Isabell Zimpel, die im Rathaus seit Mitte November das Hauptamt, Bauamt und Ordnungsamt leitet. Mit den Eigentümern seien die Gespräche abgeschlossen worden, berichtet sie in ihrer Vorlage an den Gemeinderat. „Die Eigentümer machen alle mit“, fasst Bürgermeisterin Tatjana Scheerle das Ergebnis der Gespräche zusammen. Rein rechtlich wäre es möglich, das Baugebiet ohne eine Umweltprüfung auszuweisen. Da das Baugebiet allerdings bereits auf frühere Planungen zurückgeht und damals die Umwelt-Fachbehörden beteiligt wurden, bleibt es auch jetzt bei einer Umweltprüfung.

Erste Skizzen

Parallel gibt es bereits erste Skizzen eines Bebauungsplans, der jetzt ausgearbeitet werden muss. In der Sitzung am Donnerstag wird laut Tagesordnung auch ein Umlegungsausschuss gebildet, um das Gelände für die Bebauung neu zu ordnen. Dabei kommt das gesetzliche Umlegungsverfahren zur Geltung. Die Bürgermeisterin ist zuversichtlich, das Verfahren diesmal zu einem Abschluss zu bringen. Eine Petition dürfte es jedenfalls keine mehr geben, sagte sie.

Info Die Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 13. Dezember, statt. Sie beginnt um 19 Uhr im Rathaus. Weitere Punkte sind die Vorberatung für den Haushaltsentwurf und Bürgermeisterin Tatjana Scheerle, Isabell Zimpel sowie Lea Redweik sollen zu Standesbeamten ernannt werden.