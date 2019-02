Hauptversammlung Neues Auto für die Feuerwehr

Von Roland Willeke

Zu 18 Einsätzen wurde die Walheimer Feuerwehr im vergangenen Jahr gerufen. Das gab Kommandant Marko Horwath bei der am Samstag stattgefundenen Hauptversammlung bekannt. Sieben Einsätze waren tatsächliche Brandeinsätze. Darunter waren auch zwei Großbrände in Besigheim, wohin die Walheimer Wehrleute im Rahmen der Überlandhilfe gerufen wurden. Sechs Einsätze fielen in die Kategorie Technische Hilfeleistung, wie Ölspurbeseitigung oder Tier- und Personenrettung. Fünf Mal wurde die Feuerwehr für Brandsicherheitswachen angefordert. Bei den Einsätzen wurden drei Personen gerettet. Die Gesamteinsatzstunden beliefen sich auf 332 Stunden.

41 Feuerwehrleute

Wie im Vorjahr befanden sich im letzten Jahr 41 Feuerwehrangehörige im aktiven Dienst, darunter drei Frauen. Der Altersdurchschnitt der Aktiven lag bei 36 Jahren. Mit drei Zugführern und neun Gruppenführern verfügt die Walheimer Wehr über zwölf Führungskräfte. Eine Ausbildung zum Maschinisten können 18 Feuerwehrangehörige vorweisen, 14 Feuerwehrleute besitzen den Lkw-Führerschein und damit die Berechtigung, die großen Fahrzeuge zu lenken; 13 Mitglieder der aktiven Wehr haben den Bootsführerschein.

In rund 980 Stunden wurde im letzten Jahr der Feuerwehralltag geübt, 150 weitere Stunden wurden freiwillig für Arbeiten am Feuerwehrhaus und für die Wartung der Geräte geleistet. Daneben brachte sich die Feuerwehr auch ins Dorfleben ein. Das traditionelle Schlachtplattenfest und die Teilnahme am alle zwei Jahre stattfindenden Dorffest sind aus dem örtlichen Leben nicht wegzudenken.

Auch in der Kinder- und Jugendarbeit ist man sehr aktiv. Die Jugendfeuerwehr ist für den Kommandanten gar die wichtigste Abteilung der Wehr, kommt doch ein großer Teil der jungen Feuerwehrangehörigen über die Jugendfeuerwehr zum aktiven Dienst. Im letzen Jahr besuchten sieben Mädchen und fünf Jungen zwischen zehn und 17 Jahren die Jugendfeuerwehr. Geleitet wird sie von Isabelle Liebelt, Florian Edelmann, Felix Aufrecht und Dennis Geißler.

Der Zeit voraus

Die vor zehn Jahren gegründete Kinderfeuerwehr – „wir waren damals um drei oder vier Jahre der Zeit voraus“, erinnert sich Marko Horwath – wurde 2018 von 15 Kindern zwischen fünf und neun Jahren besucht. Betreut werden die Kinder von Steffen Wahl, Roland Wulle, David Gronbach, Kathrin Rönfeldt und Stephanie Bläse.

Im letzten Herbst konnte beim Hersteller nahe München das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 übernommen werden. Es löst ein Löschfahrzeug aus dem Jahr 1984 ab, das inzwischen erfolgreich verkauft wurde.

Beförderungen und Ehrungen

Zum Oberfeuerwehrmann wurden David Gronbach, Philip Köhler, Marcel Saussele und Tobias Veigel ernannt. Felix Aufrecht und Vreni Freund wurden zum Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Sascha Bläse bekleidet künftig den Rang eines Oberlöschmeisters.

Das neu eingeführte bronzene Feuerwehrehrenzeichen für eine Dienstzeit zwischen 15 und 24 Jahren erhielten die Feuerwehrleute Robert Bezner, Felix Freund, Florian Edelmann, Michael Mattes, Isabelle Liebelt, Hagen Rönfeldt, Nebojsa Goluboic, Sascha Bläse, Severin Martens und Dennis-Fabian Geißler. Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für eine Dienstzeit von 25 Jahren bekamen Alexander Schäfer und Michael Schmitz angeheftet. Auf 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst kann der 58-jährige Marco Freund zurückblicken. Er wurde mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.