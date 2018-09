Computer Neue Rechner fürs Rathaus

Walheim / Roland Willeke

Neue fachliche Anforderungen, besonders im Bürgeramt und in der Kämmerei, machen es erforderlich, die Hard- und Software der Rathausverwaltung von Walheim auszutauschen. Der Gemeinderat folgte jetzt einer Empfehlung der Verwaltung und genehmigte einen Kostenrahmen von 30 000 Euro für die Umstellung, die im kommenden Haushaltsjahr erfolgen soll.

Die Installation eines neuen Servers mit zehn Client-Rechnern geschieht in enger Abstimmung mit dem kommunalen Rechenzentrum „Iteos“. Dieser Name setzt sich aus „IT“ (Informationstechnologie) und dem altgriechischen „Eos“ (Morgenröte) zusammen. Dies ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft von Land und Kommunen.

Iteos ging am 1. Juli 2018 aus dem Beitritt der ehemaligen Zweckverbände KDRS (Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart), KIRU (Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm) und KIVBF (Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken) zur Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) hervor.