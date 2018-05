Schule Neue Formen des Lernens für Schüler

Besigheim / Von Susanne Yvette Walter

Um ihren Schülern zusätzliche Wege des Lernens anbieten zu können, verbandelte sich die Schule am Steinhaus in Besigheim jetzt mit der Musikschule im Steinhaus in unmittelbarer Nachbarschaft und mit der Judoabteilung der Sportvereinigung Besigheim. Beide Partner wollen mit ihrem Angebot die Stärken der Schüler fördern und das Sozialverhalten in der Gruppe ausbauen.

Langgehegter Wunsch

Schon lange sei es Wunsch der Musikschule und der Schule am Steinhaus gewesen, den Schülern durch eine Kooperation zusätzliche Wege des Lernens zu eröffnen. Jetzt ist es offiziell: „Seit Januar kommen neun Schüler einmal die Woche zu uns in die Musikschule. Dort lernen sie in der Gruppe unter der Leitung des Percussionlehrers Daniel Eisenhardt neue Rhythmen kennen und bekommen Unterricht in der Gruppe“, erklärt Musikschulleiter Roland Haug.

„Zum einen macht ihnen das unglaublichen Spaß. Zum anderen lernen sie auf diese Art und Weise Rücksicht zu nehmen auf andere und aufeinander zu hören. Es ist eine tolle Erfahrung, gemeinsam etwas zu schaffen, wenn jeder dabei seine Aufgabe hat und weiß, wann er dran ist und wann er schweigen muss“, erläutert Haug die Hintergründe dieses Zusammenspiels.

Sponsoren für Projekt

Finanziert wird die Maßnahme von der Schule, und diese hat wiederum Sponsoren für dieses Projekt gefunden. Die VR-Bank unterstütze Projekte wie dieses, erklärt Musiklehrerin Manuela Joos von der Schule am Steinhaus. Außerdem sei der Starcare-Verein mit im Boot, ein Verein, der seinen Fokus darauf ausrichtet, Kindern zu helfen.

Zur musikalischen kommt nun im gleichen Atemzug eine sportliche Kooperation mit der Sportvereinigung Besigheim dazu. Dabei geht es darum, Energien so zu bündeln, dass Kinder ihre Körperbeherrschung verbessern können. Seit Anfang des Jahres besuchen Schüler der Schule am Steinhaus die Judo-AG, die von der Sportvereinigung gestaltet wird. Im Spüren des eigenen Körpers in Bewegung üben sie Falltechniken, Würfe und lassen sich auf Zweikampfspiele ein. Im Judo ist es oberste Regel, einander mit Respekt zu begegnen. Deshalb wurde gerade diese Sportart ausgewählt, um den Schülern mit Hilfe von Regeln und Ritualen, einen respektvollen Umgang miteinander und mit ihrer Umgebung nahezubringen. Geleitet wird die AG von Christoph Kling, der zurzeit Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg studiert.