Vernissage Mutter und Tochter stellen aus

Besigheim / bz

In der Zeit von 10. März bis 5. April präsentieren die Künstlerinnen Darina Struharova und ihre Mutter Helena Struharova ihre Ausstellung „Zwei Welten“ im Besigheimer Rathaus. Die Vernissage findet am Sonntag, 10. März, 11.30 Uhr, statt. Hans Häberle führt in die Ausstellung ein, es musiziert Sirma Velichkova von der Musikschule.

Darina Struharova wurde in Bojnice, einer kleinen Stadt in der Slowakei geboren. Sie arbeitet freiberuflich als Malerin und Mitgestalterin von Künstlerischen Projekten weiter. In Besigheim hat sie im Rahmen des „Besigheimer Kunstsommers“ eine riesige Fläche in der Friedrich-Schelling-Schule und die Spielplatzmauer auf dem Kies entlang der B27 malerisch gestaltet.

Helena Struharova wurde in Vlkow, einem kleinen Dorf in Mähren geboren. Sie hat seit ihrer Jugend eine enge Beziehung zur Kunst. Ihr Traum war es, an der Kunstschule in Brünn zu studieren, was jedoch aus finanziellen Gründen nicht möglich war. Sie zeichnete und malte sporadisch und kam erst im Rentenalter zur systematischen Kunst. Sie hat in den letzten 20 Jahren an vielen Orten Bilder ausgestellt und erhielt in der Slowakei für ihre Werke Auszeichnungen und Preise.