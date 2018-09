Aufführung Musikalisches Märchen

Besigheim / bz

Ein fester Bestandteil der Kirchenmusik des Evangelischen Bezirkskantorats Besigheim ist die Arbeit für und mit Kindern. Am Sonntag, 7. Oktober, ist ab 17 Uhr in der Besigheimer Stadtkirche ein altbekannter Stoff zu erleben: Der Komponist Jörg Fuhr hat „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck neu gefasst und gestaltet. Die Melodien erklingen zum einen auf der Orgel, gespielt von KMD Tobias Horn, es treten solistisch aber auch der Vater von Hänsel und Gretel oder die Knusperhexe auf. Gesungen wird die Geschichte zum einen von der Besigheimer Kinder- und Jugendkantorei unter der Leitung von Heike Bilger, zum anderen aber einmal mehr erzählt vom bewährten Sprecher Rüdiger Erk. Und in Bildern sichtbar gemacht: Die abwechslungsreichen Illustrationen, die auf Großleinwand zu sehen sind, hat die Ludwigsburger Kunsterzieherin Gunhild Schneckenburger eigens für die Besigheimer Aufführung geschaffen.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden sind für die kirchenmusikalische Arbeit für und mit Kindern bestimmt.