Besigheim Musik im Mittelpunkt des Festakts

Heike Rommel

Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid“: Es waren sehr viele Zuhörer im Saal, als die Kleinsten aus der Früherziehung der Besigheimer Musikschule am Sonntagmittag in der Alten Kelter bei der Festmatinée zum 40-jährigen Jubiläum sangen. In Festansprachen ging es um die Hochs und Tiefs, welche die Schule zeit ihres Bestehens durchlaufen hat, aber auch um „Handfestes“, wie Bürgermeister Bühler sagte: ein Xylosynth, eine Mischung aus Xylophon und Synthesizer, aus einer jeweils 1000-Euro-Spende der Trägergemeinden Besigheim, Gemmrigheim und Walheim sowie eine neue Bassposaune von der Kreissparkasse Besigheim.

Roland Haug, seit 24 Jahren Leiter der 1979 gegründeten Musikschule im Steinhaus, wie sie seit ihrem Umzug dorthin heißt, schart aktuell 25 Lehrer und 777 Schüler um sich. Die Bürgermeister Steffen Bühler, Jörg Frauhammer (Gemmrigheim), Tatjana Scherle (Walheim), andere Schulleiter, Vereine und Verbände sind seine Partner, wenn es um die bei Eltern stets begehrte Musikerziehung geht.

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber es unmöglich ist zu schweigen“, erklärte Roland Haug den erzieherischen Wert mit den Worten Victor Hugos. Als Leiter der „größten Bildungseinrichtung im Musikschulgebiet“ kann Haug auf 16 Kooperationen und fast 100 Veranstaltungen im Jahr stolz sein, wenngleich er auch wegen der Ganztagesschulen und der immer weniger werdenden Freizeit von Schülern mit einem Rückgang rechnen muss.

Große Bandbreite

Danach sah es beim Festakt jedoch gar nicht aus. Das Publikum hörte eine große Bandbreite aus dem Leistungsspektrum der Schule und war erstaunt darüber, was vom Dreikäsehoch bis zum Teenager so alles drin ist im Instrumentalismus und im Gesang. Das Trompeten-Ensemble blies die Fanfare „La Morisque“ von Tilmann Susato. Karin Quabecks und Fabiano Pereiras Gitarrenensemble verschrieben sich dem feurigen Tango-Rhythmus, und Marina Sondereggers Streichorchester legte ein kleines, modernes Konzert hin, das darauf hin deutete, wie gerne Violinisten, Bratschisten und Cellisten ihr Fach mit moderneren Komponisten wie Filmmusiken aus „Pirates of the Carribean“ lernen.

„Straight on“ marschierten die zahlreich vorhandenen Bläser der Klassenstufe vier voran, haben sie doch mit Michael Zeh einen musikalischen Leiter, der ihnen die Stücke auf den Leib schreiben kann. Das Oboen- und Blockflöten-Ensemble von Katharina Witt ist nicht nur im Mittelalter zu Hause, sondern konnte zeigen, dass Akkordeonisten den „Entertainer“ ganz gewiss nicht für sich alleine gepachtet haben. Karin Schöllhorn machte mit ihrem Gesangsensemble Georg Friedrich Händel alle Ehre, als sie es mit der Arie „Non Io diro col Labbro“ aus Händels Oper „Tolomeo“ auftreten ließ.

Drei Gesangssolistinnen

Drei Gesangssolistinnen dürfen getrost als Aushängeschilder der Musikschule im Steinhaus gelten: Lea Weisser kam mit der versierten Klavierbegleitung von Jania Keller der US-Sängerin Beyoncè sehr nahe, Lea Chiara Inchingolo zeigte, sich selber auf der Gitarre begleitend, ein erstaunliches Talent für einfühlsame Pop-Songs wie den des Briten Calum Scott. Sabrina Bühler hingegen entwickelt sich als Jazz-Sängerin und beherrscht inzwischen die „Satin Doll“ von Duke Ellington.

Nach den hellsten Tönen des Querflötenensembles von Ulrike Baral-Firnau kam mit Shirin Seiter eine Pianistin auf die Bühne, der nichts mehr zu liegen scheint als Franz Schubert. Rockig zum Ausklang wurde es mit dem Schlagzeug-Ensemble von Marcel Gutske und Daniel Eisenhardt. Sie brachten Andreas Muschs Saxophon-Ensemble sowie die Big-Band der Musikschule mit Trommelwirbeln auf die Beine des Swing, der richtig groovte.

Wer dadurch erst recht auf die Beine kam, war das Lehrer-Ensemble. So gut wie es in der Alten Kelter vom Publikum angenommen wurde, nahm es „Congratulations“ zum 40-jährigen Bestehen mit Anlauf glatt noch eine Oktave höher.