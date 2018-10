Besigheim Mülleimer stören das Bild

Michael Soltys

Eine historische Altstadt, die Touristen anziehen soll, aufwendige Bemühungen um die Sanierung von Häusern und Straßen – und dann stehen tageweise die grünen, braunen oder grauen Tonnen für die Müllabfuhr auf der Straße herum. Das passt nicht zusammen, meinen Stadtverwaltung und Gemeinderat von Besigheim. Sie streben eine einheitliche Gestaltung von Abstellplätzen für die Mülleimer an und werden das künftig mit einem Zuschuss an die Bürger finanzieren. Diesen Beschluss fällte der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner Sitzung am Dienstag in der Ottmarsheimer Bürgerhalle.

Die Platznot der Bürger in der historischen Altstadt ist unbestritten, wenn es um das Abstellen der Mülleimer geht. Oft bleibt in den engen Straßen und in den historischen Häusern gar keine andere Wahl, als die Mülleimer direkt auf die Straße zu stellen. Das ist auch der Stadtverwaltung klar. Um diesen „ungelösten Konflikt“ mit dem historischen Erscheinungsbild zu lösen, will die Stadt jedem Bürger mit 300 Euro unter die Arme greifen, der seine Mülleimer in einen Unterstand stellt. Solche Verblendungen kosten je nach Qualität und Ausstattung zwischen 600 und 1100 Euro, sagte Stefan Maier, der Leiter des Tiefbauamtes, im Ausschuss. Die Billigware aus dem Baumarkt soll von der Förderung allerdings ausgeschlossen werden.

Antrag notwendig

Der Zuschuss wird auf Antrag ausgezahlt. Die Hürden sind relativ niedrig, um das Interesse an den Müll-Unterständen nicht ganz zu ersticken. Denn viel Hoffnung, dass sehr viele Bürger das Angebot der Stadt annehmen, haben weder Maier noch Bürgermeister Steffen Bühler, wurde in der Sitzung deutlich. Es sei ein „frommer Gedanke“, dass jetzt alle Mülleimer verschwinden. Das zeigt sich auch im Betrag von lediglich 2000 Euro, der für dieses Vorhaben im Haushalt 2019 eingestellt wird. Er reicht für sechs bis sieben solcher Unterstell-Plätze.

Die Stadt werde jedenfalls auf die Bürger in der Altstadt zugehen, um sie zum Kauf der Unterstell-Plätze zu bewegen, so Maier. „Wir machen den Bürgern einen Vorschlag zur Verbesserung“, drückte es Bürgermeister Bühler aus. Unterstützung biete die Stadt auch in anderer Hinsicht: Denn jeder einzelne dieser Mülleimer-Unterstände benötigt in der historisch geschützten Altstadt die Genehmigung des Denkmalamts.

Von weiteren Überlegungen, an verschiedenen Stellen in der Altstadt Container für Glas und Papier aufzustellen (die BZ berichtete), ist die Stadt ein Stück weit abgerückt. Anfahrende Müllautos und der Einwurf von Flaschen würden für Lärm sorgen, sagte Maier dazu. Lediglich beim Bauhof wird ein Container aufgestellt, den die Bewohner der Innenstadt für die Entsorgung von Altglas und Papier nutzen können.

Einstimmiges Ja

Der Ausschuss stimmte diesem Vorgehen einstimmig zu. Eine Sammelbestellung der Unterstände, wie sie Hansjörg Kollar vom BMU anregte, bietet sich aus Sicht der Stadt nicht an. Es sei unsicher, inwiefern die Unterstände auch gekauft werden, so Maier. Ulrich Gerstetter von der CDU begrüßte den Ansatz, sieht darin aber keine endgültige Lösung. Er hält das Müllsystem der AVL für überarbeitungsbedürftig. Ähnlich Friedrich Köhler von den Freien Wählern: Die Grünen Tonnen dürften nicht umsonst zu haben sein. Würden sie Geld kosten, so seine Einschätzung, „hätten wir 50 Prozent weniger.“