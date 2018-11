Gemmrigheim Mobilität und Kinderbetreuung haben Priorität

Gemmrigheim / Uwe Deecke

Seit dem 1. Juli ist Dr. Jörg Frauhammer offziell im Amt des Bürgermeisters von Gemmrigheim. Ihm gelang als Nicht-Verwaltungsmann im ersten Anlauf mit 58 Prozent ein souveräner Wahlsieg.

Das ist eher die Ausnahme bei Bürgermeisterwahlen, und es hat Gründe. Denn der 53-jährige Frauhammer ist bestens bekannt und vernetzt in der kleinen Gemeinde am Neckar. Seit vielen Jahren sitzt er im Gemeinderat für die SPD-Liste, er war lange zweiter Bürgermeister und Stellvertreter bis Monika Chef nicht mehr kandidierte und den Platz räumte. Dass Frauhammer neben seinen Mitgliedschaften in anderen Vereinen auch noch Vorsitzender des Musikvereins ist, spielte bei seinem Wahlerfolg sicherlich auch eine nicht unerhebliche Rolle.

Vom Teamleiter bei einem Weltkonzern auf den Bürgermeistersessel zu wechseln, „war sehr interessant und spannend“, sagt Frauhammer, und es seien viele neue Aufgaben gewachsen. „Der Wechsel aus der Industrie war problemlos. Ich komme aus der Automobilindustrie und da muss man hier und da auch Kante zeigen“, sagt er rückblickend.

Die Mitarbeiter der Verwaltung habe er schon vor Amtsantritt gekannt, und inzwischen seien alle „Antrittsbesuche“ absolviert, um die spezifischen Probleme kennenzulernen. Seine Kollegen aus den Nachbarkommunen kennt er teils schon aus Besprechungen und Versammlungen des Verwaltungsverbands, der Wassergruppe oder anderer Zweckverbände. Verstärkt kooperieren will Frauhammer mit den Kollegen aus Besigheim, Walheim, Kirchheim und Neckarwestheim, wo „es viele Überschneidungen gibt“. Mit Neckarwestheim, wo das Kernkraftwerk und das Zwischenlager auf zwei Kommunen verteilt ist, wird eng kooperiert, wie zuletzt bei der gemeinsamen Info-Veranstaltung zum Zwischenlager.

Auch Gemmrigheim wird sich bald mit dem Flächennutzungsplan beschäftigen und sich Erweiterungen bei Gewerbe- und Wohnbauflächen überlegen müssen. „Im Moment sind wir im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens dabei, mit allen Beteiligten zu eruieren, wo es hingehen kann, das wird dann Anfang 2019 konkreter werden“, so der Bürgermeister. Tatsache ist, dass Gemmrigheim mit der Bebauung der ehemaligen Papierfabrik sprunghaft wächst. Und das bringt neue Aufgaben für die Kommune mit sich. „Hier müssen wir schnell Lösungen für die steigenden Kinderzahlen suchen und es sollen auch neue Konzepte untersucht werden, wie etwa die Gründung eines Waldkindergartens“, blickt der Bürgermeister nach vorne. Auch die Schulsanierung steht ganz oben auf der Agenda, ebenso wie das Sanierungsgebiet Torstraße, das seit langem ein Wunsch der Gemeinde ist.

Auch die Mobilität und der Verkehr seien wichtige Themen der Zukunft. Innerhalb des Ortes mache die Parksituation große Sorgen, außerhalb sei die verkehrstechnische Anbindung Gemmrigheims wichtig. Zu Stoßzeiten werde es Richtung Kirchheim immer schwieriger, aus dem Ort herauszukommen. „Wir halten nach wie vor einen Kreisverkehr für eine gute Lösung, die wir ins Verfahren bringen wollen“, schlägt Frauhammer als Option für die sich verschärfende Situation vor, die mit dem Bau der Besigheimer Neckarbrücke und der Enzbrücke wohl noch prekärer wird.

„Ich fühle mich in meinem Amt sehr wohl und bereue meinen Schritt nicht“, erklärt er, Überraschungen – positive wie negative – gebe es jeden Tag. Ebenso wie auch unpopuläre Maßnahmen, die man als Bürgermeister manchmal treffen muss.

„Dass die Arbeitszeit länger wird und sich vermehrt auch auf Abende und Wochenenden ausdehnt, war mir klar, belastet mich aber nicht“, sagt Frauhammer und fügt hinzu: „Da halte ich es mit Konfuzius: Wenn du liebst, was du tust, wirst du niemals mehr in deinem Leben arbeiten müssen!“