Kirchenmusikdirektor Mit ihm kommt die Musik in die Kirche

Besigheim / von Bettina Nowakowski

Gerade erst wurde Bezirkskantor Tobias Horn von der evangelischen Landeskirche Württemberg ehrenhalber der Titel „Kirchenmusikdirektor“ verliehen. Damit würdigte die Landeskirche die kirchenmusikalische Arbeit im Kirchenbezirk Besigheim des auch weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Organisten.

Seit 18 Jahren ist Tobias Horn als Bezirkskantor im Amt. Eine Arbeit, die ihm noch immer Freude bereitet und an die man „menschenfreundlich“ herangehen solle, wie er erklärt. Denn sein Dienstauftrag ist umfangreich und geprägt von „Beziehungsarbeit“. Für Tobias Horn ist es eine Grundvoraussetzung, dass man „offen ist für die Menschen, für Neues und Ideen und gern mit Menschen arbeitet“. Zu seinen Aufgaben gehört nicht nur die musikalische Gestaltung der Gottesdienste und die Durchführung von rund 30 kirchenmusikalischen Veranstaltungen im Jahr, wie zum Beispiel „Musik in der Stadtkirche“ mit Orgel- und Chorkonzerten, sondern auch die Chorarbeit mit der Kinder- und Jugendkantorei, die Nachwuchsförderung mit Orgelunterricht und die kirchenmusikalische Ausbildung (C-Ausbildung) von Kirchenmusikern.

Auf der Bezirksebene berät er seine haupt- und nebenamtlichen Kollegen, auch zum Beispiel bei Stellenbesetzungen. Regelmäßige Treffen mit Chorleitern, die konzeptionelle Gestaltung von Bezirkschortreffen, aber auch der enge Kontakt und die Kooperation mit Veranstaltern, Vereinen und Schulen gehören ebenso dazu. „Es ist ein stark kommunikatives und organisatorisches Amt“, so Tobias Horn.

Wie viele Stunden seine Arbeit in Anspruch nehme, da „habe ich aufgehört zu zählen“, meint Tobias Horn schmunzelnd. Natürlich gebe es an Ostern und Weihnachten die meiste Arbeit, aber auch die musikalischen Veranstaltungen übers Jahr erfordern mit der Konzeption und der Verpflichtung von Musikern und Solisten viel organisatorischen Aufwand. Doch gerade die Mischung aus Organisation und Kommunikation mache die Aufgabe so reizvoll. Dazu trage auch die „tolle Arbeitsatmosphäre zwischen Gemeinde, Dekanen und Kollegen“ bei, meint Tobias Horn. Mit vier hauptamtlichen evangelischen und einem katholischen Kollegen stehe man nicht in Konkurrenz, sondern die Zusammenarbeit sei „sehr fruchtbar, das ist auch nicht selbstverständlich“. In seiner Freizeit widmet sich Tobias Horn seiner zweiten großen Leidenschaft: „Ich bin ein großer Opernfreund“.