Besigheim Mit Gift gegen Ratten

Besigheim / Michael Soltys

Seit diesem Montag geht es in Besigheim wieder den Ratten an den Kragen. Das teilte Stefan Maier, der Leiter des Tiefbauamts, auf der Facebook-Seite der Stadt mit. Von einer allgemeinen Rattenplage in Besigheim könne jedoch keine Rede sein, sagte Maier auf Rückfrage der BZ. „Vereinzelt und gezielt“, so Maier, legen Mitarbeiter des Bauhofs, giftige Köder in den Einstiegen zur Kanalisation aus. Und zwar unter anderem dort, wo sich Bürger über ein vermehrtes Aufkommen von Ratten beschweren. Überall, wo Ratten in der Kanalisation leichte Nahrung finden, drohen es zu viele zu werden, nahe der Kläranlage beispielsweise oder auf der Vogelinsel. „Man kennt die Ecken“, sagte Maier.

Zwei Mal im Jahr greife die Stadt zu diesem Mittel, um den Rattenbestand zu dezimieren, so der Tiefbauamtsleiter: zu Beginn des Winters, wenn die Nahrung knapp wird und es die Ratten in die Kanalisation zieht und zum Ende des Winters, wenn sie wieder ins Freie wollen. Beide Male passieren sie dabei womöglich die Giftköder, die in die Kanalisation abgelassen werden. Diese Art der Bekämpfung sei notwendig, weil die Ratten aus der Kanalisation Keime und Bakterien an die Oberfläche mitbringen. „Das wollen wir verhindern.“

Die Giftköder werden an Schnüren in die Kanäle abgelassen. Nach einiger Zeit kontrollieren die Bauhof-Mitarbeiter sie auf Bissspuren. Haben Ratten daran genagt, werden weitere Köder ausgelegt. Das Gift wirke erst nach einiger Zeit tödlich auf die Ratten. Es sei in der Dosis auf die Tiere abgestimmt und für Menschen ungefährlich.

Präparat und Wirkstoff

Um die Ratten wirksam zu bekämpfen, fordert die Stadt auch die Eigentümer, Mieter oder Pächter von bebauten, unbebauten sowie landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken in Besigheim auf, Gift auszulegen. Damit andere Tiere und Menschen nicht gefährdet werden, müssen jedoch die Vorschriften beachtet werden. Giftköder dürfen im Freien oder in unverschlossenen Räumen nicht unbedeckt und nicht ungesichert ausgelegt werden. Auf die Auslegung ist laut Stadt durch auffallende Warnzettel deutlich hinzuweisen. Die Warnung muss das verwendete Präparat und den Wirkstoff nennen und für den Fall der unbeabsichtigten Vergiftung von Haustieren das Gegenmittel bezeichnen.

Nach Beendigung der Rattenbekämpfung sind die Rattenlöcher zu schließen, beispielsweise mit Glasscherben oder Mörtel, und sonstige Vorkehrungen zu treffen, die einen erneuten Rattenbefall unmöglich machen oder erschweren.