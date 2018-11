Besigheim Marienstraße: Im März oder April geht es los

Michael Soltys

Es besteht noch erheblicher Diskussionsbedarf, was die Gestaltung der Marienstraße im Besigheimer Wohngebiet Schäuber angeht. Das wurde bei der Beratung des Themas am Dienstag im Ausschuss für Umwelt und Technik deutlich. Stadträten, die im unmittelbaren Umfeld wohnen, ist es wichtig, dass Autos flüssig in die Löchgauer Straße Richtung Innenstadt abbiegen können. Sie sprachen sich zudem dafür aus, dass Haltebuchten in der Marienstraße eingerichtet werden, damit die Autofahrer in der häufig einseitig zugeparkten Straße besser aneinander vorbei kommen.

Nochmalige Beratung

Mit der angepeilten Verabschiedung der Planung am Dienstag, 27. November, durch den Gemeinderat wird es deshalb nichts. Das Thema muss noch einmal in den Ausschuss. Dennoch stehen die Grundzüge der Sanierung, mit der das Ludwigsburger Büro BS Ingenieure beauftragt ist, bereits fest. Noch vor dem Jahreswechsel sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden, Ende Februar soll der Auftrag an die Firmen erteilt werden.

Zunächst wird die Wasserleitung erneuert, wozu der Boden frostfrei sein muss. Mit einem Baustart rechnet Stefan Maier, der Leiter des Tiefbauamtes, deshalb nicht vor März oder April. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitte aufgeteilt, von der Löchgauer Straße bis zur Einmündung des Sachsenheimer Weges und von dort weiter aufwärts die Schwalbenhälde hoch bis zur Einmündung des Magdalenenwegs.

Jeder Abschnitt wird etwa vier Monate Zeit benötigen. Wenn es gut läuft, könnte die Baustelle deshalb im Dezember 2019 abgeschlossen sein, geht aus der Vorlage Maiers an den Gemeinderat hervor.

Die Schwalbenhälde wird in die Sanierung einbezogen, da sie sich im gleichen schlechten baulichen Zustand befindet wie die Marienstraße. Ist die Wasserleitung erneuert, werden Straße und Gehweg auf einer Länge von 450 Metern komplett saniert. Schon vor Beginn der Arbeiten wird der Abwasserkanal erneuert, allerdings von innen her. Grabungsarbeiten sind dafür nicht notwendig.

Leerrohre für Glasfaser

Der Energieversorger Netze BW will in dieser Zeit die Dachständer abbauen und die Stromleitungen in den Gehweg verlegen. Soviel Kooperationsbereitschaft zeigten Telekom und Unity Media dagegen nicht. Obwohl die Gelegenheit günstig wäre, wollen die beiden Kommunikationsdienstleister keine Rohre für Glasfaser verlegen, was aus Sicht der Stadt die Versorgung mit schnellem Internet verbessern würde. Die Stadt wird deshalb in Vorleistung gehen und selbst Leerrohre verlegen. Die Rechnung will sie den Internet-Anbietern später präsentieren. Wie der Verkehr während der Bauarbeiten umgeleitet wird, will die Verwaltung zu einem späteren Zeitpunkt darlegen, sagte Stadtbaumeister Andreas Janssen auf entsprechende Rückfrage.

In der Diskussion sprach sich insbesondere Ulrich Gerstetter von der CDU dagegen aus, die Fahrbahn an der Einmündung zur Löchgauer Straße zu verengen und den Autofahrern das Abbiegen zur Stadt hin zu erschweren. Unterstützung bekam er von Marion Mohn (Freie Wähler). Schon die Linksabbieger hätten es im morgendlichen Berufsverkehr schwer genug. Insbesondere wenn der Bus von der Löchgauer Straße aus einbiegen will und Eltern ihre Kinder in die nahe Kindertagesstätte bringen, komme es schon jetzt zu heiklen Situationen.

Gegen Granitpflaster

Gerstetter kritisierte auch den Vorschlag, an der Einmündung des Sachsenheimer Wegs einen Streifen von Granitpflaster aufzubringen, als Querungshilfe für Fußgänger und zur Kennzeichnung der Vorfahrt in der Marienstraße. Eine farbliche Gestaltung würde für diesen Zweck genügen, machte er deutlich.