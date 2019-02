Besigheim Marienstraße vor dem Sanierungsbeginn

Uwe Deecke

Nach der Frostperiode soll es losgehen mit der bislang teuersten Sanierung einer Straße in Besigheim. Projektkosten von 1,4 Millionen Euro stehen im Raum für den Ausbau der zentralen Zufahrtsstraße zum Wohngebiet Schäuber, inklusive Mehrwertsteuer und Planungskosten des Büros BS Ingenieure.

Die Marienstraße steht schon länger auf der Liste der Stadtverwaltung und soll nun endlich angegangen werden. Im November wurden die Ergebnisse der Kanalbefahrung im Gemeinderat diskutiert und der Umfang der Sanierung erörtert. Die Stadt plant, die Bauarbeiten mit einer Streckenlänge von 450 Metern in drei Bauabschnitten durchzuführen, zunächst bis zum Sachsenheimer Weg, anschließend der westliche Bereich und schließlich die Schwalbenhälde. Geplant ist ein kompletter Neuaufbau der Straße samt Gehwegen und Randsteinen sowie der Austausch der Wasserleitung. Für die Grundstücke wird es eine Notversorgung geben. Bereits erledigt ist die Sanierung des Abwasserkanals im Inliner-Verfahren, bei dem die Leitung von innen beschichtet wurde.

Nur drei Angebote

„Wir hatten nicht die riesige Resonanz, wie man es hätte erwarten können“, erklärte der stellvertretende Stadtbaumeister Stefan Maier in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag das Ergebnis der Ausschreibung. Nur drei Angebote wurden eingereicht, die preislich weit auseinanderlagen. Von 1,14 Millionen bis 1,46 Millionen Euro brutto lag die Spanne, das günstigste Angebot der Firma Gläser aus Aspach machte schließlich das Rennen.

Der März werde noch der Arbeitsvorbereitung dienen, erklärte Maier auf Anfrage der BZ. Dabei soll für Firma und Grundstückseigentümer der Ist-Zustand dokumentiert werden, falls es später Schäden gibt. Sobald die Frostperiode vorbei ist und die oberirdische Notversorgung über die Grundstücke funktioniert, wird die Wasserleitung gekappt und die Baustelle an der Löchgauer Straße abgesperrt. Die Fußgängerquerung für den Kindergarten wurde in der letzten Woche im Ausschuss für Umwelt und Technik diskutiert und nun leicht verändert. Sie verläuft dann etwas abgewinkelt über die Luisenstraße, bei der es später eine Farbabweichung und gestrichelte Linien geben wird.

Knackpunkt ist die Olgastraße, die dann nur noch von oben über den Parkplatz der Ziegelei angefahren werden kann. Ist der untere Bereich dann nach dem ersten Abschnitt saniert, geht es wieder über die Luisenstraße. Man sei mit der Ziegelei im Gespräch, auch was das Abstellen von Pkw angeht, so Maier. Die Müllabfuhr werde so funktionieren, dass bei den Bauabschnitten Sammelstellen eingerichtet werden, an denen auch gewendet werden kann.

Ein Infoabend folgt

„Die Bauzeit wird ein knappes Jahr werden“, so Maier zum Projekt, das über einen Zeitraum von zwei Jahren im Haushalt finanziert wird. Zunächst wolle er sich mit der beauftragten Firma zusammensetzen, dann werde der Bauzeitenplan erarbeitet. Zur Baumaßnahme wird es noch einen Infoabend im Rathaus geben, an dem die Anwohner alles zum Bauablauf erfahren können. Der Termin steht allerdings noch nicht fest.