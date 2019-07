Die Interessen, Neigungen und Glaubensrichtungen der Menschen, sie differenzieren sich aus, in der Gesellschaft ebenso wie innerhalb der Kirche. „Das Besondere steht häufig vor dem Gemeinsamen“, sagt Eberhard Feucht, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Besigheim. Wo steht die Kirche? Wie tolerant und offen ist sie gegenüber Menschen anderen Glaubens, anderer Hautfarbe und fremder Herkunft, aber auch gegenüber den Strömungen in den eigenen Reihen? Wo endet die Toleranz gegenüber extremistischen und radikalen Auswüchsen?

Gemeinsam mit dem Dekan suchte die evangelische Kirchengemeinde in Besigheim Antworten auf diese Frage. Angesichts des Pluralismus in Gesellschaft und Kirche, geht es darum, um die Wahrheit zu ringen, die eine Wahrheit gibt es nicht, so der Dekan. In einem einjährigen Prozess, der mit einem gemeinsamen Wochenende im Juni 2018 begonnen hat, entstand ein Leitbild, dass Feucht, Pfarrerin Margarete Strom und Christoph Nebel, der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, am Mittwoch im Besigheimer Dekanat vorstellten. Es sollte „bewusst werden, was uns schon lange leitet“, sagte Pfarrerin Strohm.

„Als Kirche der Freiheit stehen wir für Toleranz, ohne beliebig zu werden“, sagte Feucht zum Grundverständnis der Kirchengemeinde. Offenheit, Toleranz und Respekt seien wichtig im Umgang miteinander. Die Kirchengemeinde hat sich festgelegt: „In der Nachfolge Jesu Christi können und wollen wir intolerantes, ausgrenzendes und diffamierendes, unsolidarisches und undemokratisches Verhalten in Kirche und Gesellschaft nicht gutheißen“, heißt es im Leitbild. Damit steht auch für Christoph Nebel fest, wo die Grenzen der Toleranz liegen: „Wir gehen davon aus, dass uns der gleiche Respekt gezollt wird.“ Ein Zweites kommt hinzu: Nach dem Gebot der Nächstenliebe gebe die Kirche denjenigen eine Stimme, „die nicht mehr gesehen werden“, so Feucht: Armen, Kranken und nicht zuletzt Flüchtlingen.

Insbesondere im Umgang mit den Muslimen in Deutschland und in der Flüchtlingsfrage kann das neue Leitbild Wirkung in der Kirchengemeinde entfalten. Das machte Feucht selbst an zwei Beispielen deutlich. In den evangelischen Kindergärten, die auch muslimische Kinder besuchen, gebe es Traditionen wie das Erntedankfest, an dem nicht alle teilnehmen können. Mit Begeisterung seien muslimische Kinder aber beim Krippenbau dabei und bringen dabei eigene Erfahrungen ein, denn die Geburtsgeschichte Jesu spiele auch im Islam eine Rolle. Um den interreligiösen Dialog gehe es auch bei der Wanderausstellung „Dialog-Türen“, die 2020 in der Realschule zu sehen sein wird.

Dass eine solche Haltung, wie es im Leitbild zum Ausdruck kommt, manchem Mitglied der Kirchengemeinde als zu lasch erscheinen mag, ist Feucht, Strohm und Knebel durchaus klar. Jedem Gemeindemitglied sei es möglich, am Prozess der Entscheidungsfindung mitzuwirken, allen werde Respekt entgegengebracht. Aber für Ausgrenzung wegen der Hautfarbe oder Religion sei „kein Platz“, so Feucht, der sich im Übrigen selbst als Vertreter einer Kirche versteht, „die Profil zeigt.“