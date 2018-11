Ausstellung Kunst im Amtsgericht

Besigheim / Susanne Yvette Walter

„Kunst und Amtsgericht, das passt in mehrfacher Hinsicht bestens zusammen: Wie der Künstler, möchten auch wir zeigen, wer wir sind und was wir machen“, erklärt der Direktor des Amtsgerichts Besigheim, Volker Bißmaier am Samstag vor versammelter Runde im Foyer des Gerichts. Pünktlich um 11 Uhr war dort eine Ausstellung mit Arbeiten eines Künstlers aus der Region eröffnet worden.

Jan Maier der ausstellende Künstler kommt aus Bönnigheim. Beruflich streift er die Kunst als grafisch arbeitender Mensch. Schon immer war das Gestalten, Malen und Zeichnen in verschiedenen Techniken seine Leidenschaft. In den Gängen des frisch sanierten Amtsgerichts zeigt er, Köpfe, Köpfe und nochmals Köpfe – immer steht der Mensch im Zentrum. Maier hält ihn in der Technik fest, die, wie er findet, am besten zu seinem Wesen passt. Er zeigt auf ein mit Bleistift fein gezeichnetes und scharf konturiertes Gesicht. Daneben hängt in poppigen Tönen das Airbrush-Porträt einer jungen Frau. „Mich fasziniert am Porträt die Kommunikation mit dem Bild. Es spricht zu uns, aber wir sprechen nicht zu ihm“, erklärt Maier.

Verschiedene Techniken

Dafür sprechen seine Techniken: Bleistift, Aquarell, Tusche, Airbrush, grafisches Gestalten – Jan Maier weiß die Personen in Szene zu setzen. Was ihn daran reizt? „Ich versuche mich in die jeweilige Person hineinzuversetzen und sie so abzubilden, wie sie wirklich ist“, erklärt er und spricht damit Amtsleiter Bißmaier aus dem Herzen: „Wir versuchen ebenfalls bei jedem Menschen, der hierherkommt, zu sehen, wo er herkommt, wie seine Situation ist und versuchen uns in ihn hineinzuversetzen.“

Abwechslung pur erwartet die Besucher im Treppenhaus und in den Gängen und genau das ist es, was Volker Bißmaier sich gewünscht hat. „So vielfältig wie der Gerichtsalltag ist, so vielfältig ist diese Ausstellung“, sagt er in die Runde und fügt hinzu: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die Maler waren da, die Wände sind kahl und weiß geblieben – bis heute.“ Nun beleben die Bilder von Jan Maier und Malea Krauss, die Tochter einer Mitarbeiterin, die erst acht Jahre alt ist das Amtsgericht. „Wir haben unser Haus modernisiert, Altes zum Teil ersetzt. Da liegt es auf der Hand, gerade junge Künstler einzuladen.“ Für rund 800 000 Euro wurde das Gebäude fit für die Zukunft gemacht, vor allem in puncto Brandschutz. Sanitäre Anlagen wurden erneuert sowie Bodenbeläge. Im Sitzungssaal ist ein neuer Teppichboden verlegt worden. Bißmaier: „Wir stehen in jeder Hinsicht auf sicherem Boden.“

Der Amtsleiter spricht auch an, wie es mit dem Gericht weitergehen wird: „Mit 15 Mitarbeitern und Bezirksnotaren hat das Betreuungs- und Nachlassgericht seine Arbeit in Bürocontainern im Talweg aufgenommen. In stark einem Jahr erwarten wir den Umzug in das Oberamtsgebäude in der Schlossstraße 6.“ Dort stehe bereits der gut sichtbare Außen- und Brandschutzturm. Die früheren Garagen werden zu Archivflächen umgebaut. Inzwischen sind die Inneninstallationen in vollem Gang. Die Fassade wird instandgesetzt, schadhafte Putzstellen, Klappläden, Traufgesimse werden saniert. Und bei all dem redet der Denkmalschutz mit. Baukosten: 4,1 Millionen Euro.

Mit Jazz und viel Herzblut eröffneten Marco Fink aus Hessigheim an der Gitarre und Oliver Hilligardt aus Walheim am Saxofon die Kunstschau im Amtsgericht.