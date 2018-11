Anpassung Krippenhaus benötigt mehr Platz

Walheim / Roland Willeke

Im August dieses Jahres fasste der Gemeinderat endlich den Beschluss, im Garten des Lerchenweg-Kindergartens ein Kinderkrippenhaus zu errichten. Es soll Platz für 30 Kinder bieten, die in drei Gruppen betreut werden.

Ursprünglich hatte man ein zweizügiges Krippenhaus bauen wollen, doch in der langen Diskussions- und Planungszeit reifte die Erkenntnis auf drei Gruppen zu erweitern, auch wenn man dafür rund 2,5 Millionen Euro in die Hand nehmen muss. Der Bedarf für Betreuungsplätze wächst auch in Walheim rasant.

Beschleunigtes Verfahren

Der 2016 aufgestellte Bebauungsplan reicht für die dreigruppige Lösung indes nicht aus. Der Gemeinderat beschloss daher, den Bebauungsplan zu erweitern. Ohne Aussprache – man war sich ja einig – fasste das Gremium einstimmig einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss.

Das Bebauungsplanverfahren soll nun im beschleunigten Verfahren abgewickelt werden. Eine Artenschutzprüfung wurde bereits vorgenommen. Nach dem Votum des Gemeinderats wird der Bebauungsplanentwurf öffentlich ausgelegt. Bürgermeisterin Tatjana Scheerle erwartet keine Verzögerungen im Verfahren.