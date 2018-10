Schlagwort Sportstätten Kooperationen sichern Schulsport

Michael Soltys

Nein, die Notwendigkeit, eine neue Sporthalle zu bauen, sieht Steffen Bühler nicht. Nicht jetzt und auch nicht in der absehbaren Zukunft. „Wir brauchen keine neue Halle“, stellt der Besigheimer Bürgermeister im Gespräch mit der BZ fest. Dabei ist auch in Besigheim der Bedarf an Sportstätten gewachsen. Als Folge der Mittagsschule gibt es beispielsweise in Realschule und Gymnasium Bewegungsangebote in der Mittagszeit, die gerne von jüngeren Schülern genutzt werden.

Die Stadt hat in den vergangenen Jahren allerdings vorgesorgt, auch ohne dafür eine neue Sporthalle bauen zu müssen. Um Engpässe trotzdem zu vermeiden, hat sie die Erweiterungswünsche zweier Vereine in unmittelbarer Nachbarschaft ausgenutzt und sich gewissermaßen über einen Zuschuss in die neuen Räumlichkeiten eingekauft.

Mit Zuschuss eingekauft

Für die Erweiterung des Fitkom im Jahr 2016 beispielsweise, das von der Sportvereinigung Besigheim betrieben wird und unter dem Strich mit rund 3,2 Millionen Euro zu Buche schlug, zahlte die Stadt einen Zuschuss von 500 000 Euro. Dafür dürfen die Schulen die Räume tagsüber für Unterrichtszwecke nutzen und das zehn Jahre lang, wie Bühler ausführte. In ähnlicher Weise verfuhr die Stadt, als der Tanzsportclub 2014 erweitern wollte. Er bekam dafür einen Zuschuss über 100 000 Euro. Beide Vereine sicherte die Stadt zudem mit einer Bürgschaft ab.

Die Nutzung der beiden vereinseigenen Hallen ist für die Schulen unverzichtbar. Das zeigt sich im Gespräch mit Frank Hielscher, dem Leiter des Gymnasiums, und Sabine Allmendinger, der Fachbetreuerin für den Sport. „Wir nutzen alle Kapazitäten, die wir haben können, mit unseren Klassen aus“, sagte Allmendinger. Abwechselnd müssten immer wieder Klassen von der dreiteiligen Neckarhalle in das Fitkom ausweichen. In den 36 Unterrichtswochen eines Schuljahres müssten in zehn Wochen Lösungen in den benachbarten Hallen gesucht werden.

Das Fitkom sei zwar eine gute Lösung, aber keine optimale. Denn die Sportlehrer können in den Fitkom-Räumen nicht immer Unterricht machen, wie er dem Bildungsplan entspricht, sagt Sabine Allmendinger. Ballsportarten oder Gymnastik mit dem Band oder dem Seil seien dort wegen der Beschaffenheit der Halle nicht möglich. Also werden Fitness-Kurse gegeben oder an der Kletterwand geübt. In der Tanzsporthalle bestehe eine ganz ähnliche Problematik. Dort könnten wegen des Parketts verschiedene Schuhe nicht benutzt werden, also stehe auch dort die Fitness im Vordergrund.

Auf dem Rückzug

Damit allerdings kommt die Schule durchaus auch den Neigungen der Schüler entgegen, deutet Allmendinger an. Das sieht auch Bürgermeister Steffen Bühler so. Die Stadt habe sich in dieser Hinsicht von Uwe Schober beraten lassen, dem Vorsitzenden der Sportvereinigung und an einem Gymnasium in Ludwigsburg Fachberater für Sport. Das Ergebnis: „Klassische Sportarten weichen anderen Formen“, so Bühler. Diese könnten auch in kleinen Hallen ausgeübt werden.

Eine andere Lösung wäre der Bau einer Leichtbauhalle auf einem Tartanplatz beim Schulgelände. Eine solche Halle wäre zwar offen, böte aber ein Dach. Im Moment steht dessen Bau allerdings nicht im Vordergrund, aber „wir wollen uns damit beschäftigen“, so Bühler.Falls alle Stricke reißen, hat die Stadt auf dem Gelände gegenüber der Schule an der Straße „Auf dem Kies“ noch Platz für einen Hallenneubau. „Doch den brauchen wir wohl nicht“, stellt Bühler fest.