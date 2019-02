Gemmrigheim Kitas haben keinen Platz für 27 Kinder

Gemmrigheim / Von Uwe Deecke

Gemmrigheim wächst nicht erst seit dem Verkauf der früheren Fläche der Papierfabrik an einen Investor und Bauträger. Damit steigen auch die Kinderzahlen und damit der Bedarf an Betreuung. Und zwar rasant.

Waren im November noch zehn offene Plätze verfügbar, so fehlen aktuell 27 Betreuungsplätze in den drei kommunalen Kindergärten der Kommune. Im Gemeinderat, wo das brandaktuelle Thema nun behandelt wurde, war man von der schnellen Entwicklung überrascht und suchte nach Lösungen. Die neue Hauptamtsleiterin Bärbel Petters, die erst im April offiziell ihren Dienst antritt, übernahm krankheitsbedingt bereits die Vorstellung der brisanten Situation.

„Alle Gruppen sind bis zum Ende des Kindergartenjahres zu 100 Prozent ausgelastet“, sagte Petters, insbesondere im U3-Bereich bestehe eine starke Nachfrage. Die Zahl der fehlenden Plätze kann sich noch erhöhen, wenn Kinder mit Eingliederungshilfe aufgenommen werden, die mehr als einen Betreuungsplatz beanspruchen. Nicht berücksichtigt seien auch Kinder, die noch nicht in der Gemeinde wohnen, aber mit Zuzug einen Rechtsanspruch erwerben.

„Es ist dringend geboten, neue Betreuungsplätze zu schaffen“, sagte die frühere Mundelsheimer Ordnungsamtsleiterin. Nicht mittelfristige sondern kurzfristige Lösungen seien erforderlich, machte Bürgermeister Jörg Frauhammer deutlich.

Die Verwaltung hatte sich mit einem Vertreter des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) die Einrichtungen angesehen und kam zu folgenden Vorschlägen: Keine Bedenken seitens des KVJS gibt es für eine Ü3-Kleingruppe mit verlängerten Öffnungszeiten für zwölf Kinder in der Bergstraße. Für sie soll im Erdgeschoss im mittleren Zimmer ein Raum geschaffen werden. Ebenfalls möglich ist im Nachtigallenweg eine Erweiterung der vorhandenen Kleingruppe von 12 auf 19 Kinder.

Diskutiert wurde auch eine Erweiterung um eine Gruppe mit 17 Kindern im Neusatz, hier steht aber eine Rückmeldung noch aus. Zweifel an der Möglichkeit für 17 Kinder im Neusatz hatte Selina Felger von der Freien Wählervereinigung. Dies ginge im Bewegungsraum im ersten Stock, während in der Bergstraße ein Kellerraum zur Verfügung stehe, erklärte Bärbel Petters.

„Es ist keine schöne Lösung, die wir hinbekommen müssen“, sagte Maximilian Reuschle von der Liste Aktives Gemmrigheim, „und es heißt ja nicht, dass die ausreicht“. „Die fetten Jahre sind vorbei“ erinnerte er an die komfortable Vergangenheit, spätestens in der nächsten Sitzung werde man sich über mittelfristige Lösungen Gedanken machen müssen.

Eine Idee, wie diese aussehen könnten, hatte sein Fraktionskollege Jürgen Appich. Es gebe Containeranbieter, die zwölf Wochen nach Baugenehmigung einen Kindergarten gewährleisten. Eine langfristige Lösung dauere drei bis vier Jahre, zu viel Zeit für die anstehenden Kinderzahlen.

Die hellen, leer stehenden Räume in der Schule zu nutzen, regte Manfred Faißt (SPD) an. „Der Platz ist vorhanden, es müssten nur Sanitäranlagen rein“, sagte der Gemeidnderat. Doch das birgt ein anderes Problem. „Wir werden bald dreizügig“, blickte CDU-Rat Markus Beckbissinger in die Zukunft, wo die Schulräume gebraucht würden. Zwar plane man noch am neuen Naturkindergarten, der bei Gemmrigheim entstehen soll, doch das koste noch viel Zeit, so Bürgermeister Frauhammer. Die vorgestellten Pläne seien alle mit der Kindergartenleitung abgestimmt, unsicher sei noch der Umbau im Neusatz. Der Gemeinderat folgte notgedrungen den Vorschlägen der Verwaltung, die jetzt schnell in den drei Einrichtungen erweitern will.