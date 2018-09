Kinder erkunden den Bootshafen Walter am Neckar

bz

Der Besuch im Bootshafen Walter ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Ferienprogramms in Besigheim. Neugierig erkundeten auch in diesem Jahr viele Kinder den kleinen Hafen mit seinen Liegeplätzen für Boote und kleine Yachten, deren Kapitäne auf dem Neckar Erholung suchen. In vierter Generation wird der Bootshafen, der etwas versteckt direkt neben dem Firmengelände der Baufirma Köhler liegt, heute von Kai Walter und Tanja Walter betrieben. Auch vielen Besigheimer, die ansonsten mit Schifffahrt wenig zu tun haben, ist der Bootshafen ein fester Begriff. Bis 1998 betrieb dort Kai Walters Vater Karl eine Gaststätte. Seine Künste am Herd machten ihn in der Region als Rostbratenkönig bekannt.