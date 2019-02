Betreuung Kernzeit: Weitgehend lückenlos

Walheim / Roland Willeke

Auch nach Einführung des Ganztagsunterrichts an der Grundschule hält Walheim an der Kernzeitbetreuung fest, um eine weitgehend lückenlose Betreuung der Grundschulkinder zu gewährleisten.

Bisher konnten die Eltern unter drei Betreuungsmodulen auswählen. Es gab eine Betreuung während der Schulzeit für 60 Euro im Monat, eine Betreuung während der Ferien für 376 Euro bei insgesamt vier Wochen Ferienbetreuung beziehungsweise 292 Euro bei dreiwöchiger Ferienbetreuung sowie eine Betreuung an allen Schul- und Ferientagen für 110 Euro im Monat.

Ab September wird es nur noch die Betreuung an Schultagen geben und ein Betreuungsangebot für die Ferien. Die Betreuung an Schultagen geht von Montag bis Freitag, jeweils von Unterrichtsende bis 14 Uhr. Berechnet werden 107 Euro im Monat auf der Basis von elf statt wie seither zwölf Monaten. Für Familien mit mehr als einem Kind unter 18 Jahren gibt es Staffelpreise.

Wünsche der Eltern

Die Ferienbetreuung wurde den Wünschen der Eltern angepasst. Die Betreuungszeit wurde um eine halbe Stunde bis 14 Uhr erweitert. Außerdem sind die Betreuungswochen jetzt einzeln buchbar. Eine Woche Ferienbetreuung kostet 94 Euro. Auch hier gibt es Staffelpreise für Familien mit mehr als einem Kind unter 18 Jahren.

Die Staffelpreise führten zu einer Diskussion im Gemeinderat. Sandra Horwath-Duschek regte an, die Staffelpreise nur dann zu gewähren, wenn Geschwisterkinder ebenfalls eine gebührenpflichtige Einrichtung der Gemeinde besuchten. Das sei gerechter gegenüber dem Fall, in dem es in der Familie bereits Jugendliche mit eigenem Einkommen gebe. Eine Mehrheit im Gemeinderat schloss sich dieser Meinung an. Die Ermäßigungen werden daher nur noch dann gewährt, wenn minderjährige Geschwisterkinder eine gebührenpflichtige Einrichtung der Gemeinde besuchen.

Bei ihrer Kalkulation ging die Verwaltung von einem Kostendeckungsgrad von 100 Prozent aus. Insgesamt kostet die Kernzeitbetreuung 33 300 Euro im Jahr, bei einer Betreuungszeit von 500 Stunden an Schultagen und 210 Stunden in den Ferien. Jede betreute Stunde kostet 46,90 Euro. Daraus ergeben sich Kosten von 23 450 Euro für die Betreuung an Schultagen und knapp 9900 Euro für die Ferientage. Es wird damit gerechnet, dass das Betreuungsangebot an Schultagen von 20 Kindern genutzt wird. Nach diesen Änderungen rechnet die Verwaltung mit einer steigenden Nachfrage; es werden 15 Kinder erwartet.