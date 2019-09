Durch viele Gassen von Walheim ziehen die Musikanten bevor am Samstagabend ihr beliebtes Kelterfest in seine 59. Spielzeit geht. Der Musikverein richtet das Traditionsfest seit Anbeginn aus und sorgt mit vielen Helfern bis heute dafür, dass hier in der alten Kelter noch genauso gefeiert wird wie vor fast 60 Jahren. Zwar gibt es zum Kelterfest bereits am Freitag das Hopfensitz, doch die Haupttage sind Samstag und Sonntag.

Samstagabends stemmen die Walheimer Musiker den Festbetrieb in einer Schicht. Am Sonntag braucht es dann schon drei Schichten, um all die Besucher und die Gastmusiker mit den Spezialitäten zu versorgen, die hier zum Kelterfest dazugehören. Das Fleischbrot ist das Schmankerl, das am meisten begehrt ist in Walheim beim Kelterfest. Gegrillter Schweinebauch, gut durchgebraten und ein Meer von gebratenen Zwiebeln – da kommen die Bedienungen kaum hinterher, das Fleischbrot an die Tische zu bringen.

Eine, die hier seit 18 Jahren das Fleischbrot an die Tische bringt, ist Antonia Efinger. Sie weiß, wie man Tabletts durch die Menschenmenge jongliert. Sobald nämlich am Samstagabend die Musikkapelle durch Walheim gezogen ist, beginnt das Fest offiziell und die Kelter, die in herbstlichen Farben dekoriert ist, füllt sich in wenigen Minuten. Dann kommt Bewegung in die Küchenmannschaft. „Wir vom Wirtschaftsteam kümmern uns um den Schankbetrieb und wissen genau, dass es nach dem Umzug durchs Dorf, direkt losgeht“, erzählt Rüdiger Deile. An den zwei offiziellen Festtagen am Wochenende spielt der Partnerverein aus Gemmrigheim zum Frühschoppen am Sonntagmorgen. Die Löchgauer kommen und die Besigheimer. „Dafür spielen wir auch auf deren Festen. Das ist ein Geben und Nehmen seit vielen Jahren.“ Der Musikverein Walheim feiert sein 60-jähriges Bestehen und seit 59 Jahren gibt es dieses Kelterfest. Allein das zeigt schon, wie verwurzelt die Walheimer mit ihren Traditionen umgehen.

Bereits am Freitag beginnt das Walheimer Kelterfest seit wenigen Jahren. Da gibt es Festzeltstimmung wie auf dem Wasen – nicht nur weil die Mehrheit in Tracht kommt. „Was für ein grandioser Start ins Kelterfest. Schön war’s“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite und dankt Musikverein Gemmrigheim sowie DJ Wolle vom DJ Blue Wave Team, der für den passenden Mix sorgt. Beim Fassanstich ist auch Bürgermeisterin Tatjana Scheerle dabei. An allen Tagen bestimmt Musik dieses Fest und die Kelter. Am Freitagabend ist es DJ Wolle, der die Kelter zum Kochen bringt. Die Walheimer Jugendkapelle spielt mit ihrer ganzen Besetzung. „Es sind zwar nicht mehr so viele Jugendliche wie früher schon, aber wir sind stolz darauf, dass wir eine Jugendkapelle haben, das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr“, sagt Rüdiger Deile.