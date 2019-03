Kelten Kelten-Autobahn im Stromberg

Michael Soltys

Wenn Revierförster Burkhard Böer über die Waldwege des Strombergs geht, dann weiß er sich buchstäblich auf historischen Spuren der Kelten, später der Römer und auch der Menschen des Mittelalters. Denn der Stromberg war in früheren Zeiten von mindestens zwei Rennwegen durchzogen, die den Menschen ein für damalige Zeiten schnelles Vorankommen garantierten. Sie waren gewissermaßen die Autobahnen der damaligen Zeit, die schnellste und bequemste Verbindung zwischen zwei Orten.

Rennweg, Rennsteig oder Hohe Straße, das sind die gängigen Bezeichnungen für solche Fernwege. Einer von ihnen führte im nördlichen Teil des Strombergs von Bönnigheim im Osten bis Sternenfels im Westen, der zweite im südlichen Teil ging von Hohenhaslach nach Sternenfels. Die Rennsteige, die mindestens zwischen 2000 und 2500 Jahre alt sind, sind mit dem damaligen Siedlungsgebiet der Kelten identisch, sagt Böer, der das Thema mehrere Jahre erforscht hat und seine Informationen mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt hat.

Die Kelten trieben Handel mit Menschen in ganz Europa, sie waren auf schnelle Verkehrsverbindungen angewiesen. Später wurden die Rennwege militärisch und von Pilgern genutzt. Erst die Römer bauten befestigte Straßen. Vor ihnen und auch später waren Fernwege unbefestigt. Fluss- und Bachtäler erwiesen sich als eher ungeeignet, bei starkem Regen waren sie unpassierbar, und sie waren ein Herd für die Malaria, berichtet Böer. Nur ein Weg auf Anhöhen oder über die Hügel war für die Menschen deshalb relativ sicher passierbar. „Jeder Höhenzug wurde ausgenutzt“, berichtet Böer, denn hier waren die Wege trocken und häufig eben.

Das aber hatte zur Folge, dass die Rennwege manchmal in einiger Ferne an den Ortschaften und Siedlungen vorbeiliefen. Um auf die Fernverbindung zu gelangen, mussten Aufstiege, gewissermaßen Zubringerstraßen, gebaut werden. In Bönnigheim ist dafür die Burgsteige ein gutes Beispiel, der das Interesse von Böer in besonderem Maße galt. Vom Stadtwald in Bönnigheim aus führt die Burgsteige auf die Höhen des Strombergs, wo auf dem Bergsporn des Rotenbergs noch Reste einer Burg zu erkennen sind.

Der Weg ist steil und sorgt auch heute noch dafür, dass Fußgänger außer Atem geraten. Auf einer Strecke von etwa 1,5 Kilometern wird ein Höhenunterschied von 130 Metern überwunden. Start ist am Fuß des Hanges auf einer Höhe von 275 Metern, am Wanderparkplatz Krappenberg in unmittelbarer Nähe der Abzweigung von der Landesstraße 1106 in Richtung Tripsdrill wird bei 320 Metern Höhe das Zwischenplateau erreicht, von dort geht es weiter auf die Hochebene bei 405 Metern Höhe.

Ständige Erosion

Der Weg war in früherer Zeit durch Huftritte und Radspuren ständiger Erosion ausgesetzt, bei Regen wurde er ausgeschwemmt. Das sorgte dafür, dass sich im oberen Teil bis zu fünf Meter tiefe Einschnitte bildeten, berichtet Böer, die typischen Hohlwege entstanden, die für die Menschen, die zum Rennsteig wollten, eine große Herausforderung darstellten. Waren und Gepäck mussten hochgeschleift werden, Vieh und Zugtiere wurden hochgetrieben. Begegneten sich Gespanne auf dem Weg, war die Anstrengung, um aneinander vorbeizukommen „grenzwertig“. In den Büschen lauerten womöglich Räuber, gegen die man sich im Hohlweg nur schwerlich wehren konnte. Einmal oben angekommen, ging es auf dem Rennweg aber deutlich schneller voran. Es lohnte sich also, den mühseligen Weg bergauf auf sich zu nehmen.

Die alten Fernwege verloren häufig erst Anfang des 19. Jahrhunderts ihre Bedeutung, als mehr und mehr befestigte Straßen gebaut wurden, berichtet Böer weiter. Sie dienen heute den Erholungssuchenden und der Waldwirtschaft. Der Burgweg als Teil des uralten Fernwegs ist seit Mitte der 90er-Jahre wieder begehbar. Er war noch bis um 1960 als Albvereinsweg markiert, wurde später aber nicht mehr benutzt. Er wuchs deshalb zu und wurde unpassierbar, bis er saniert wurde. Der Bewuchs wurde entfernt und die Wegsohle wieder hergestellt.

Info Wer sich über die Geschichte der Rennwege im Stromberg und über den Hohlweg Burgsteige informieren möchte, kann dies beim nächsten Spaziergang oder Wanderung tun. Beim Parkplatz Krappenberg am Abzweig von der Landesstraße 1106 in Richtung Tripsdrill findet sich ein Schild mit einer Karte und allen Informationen.