Besigheim Kanäle müssen dringend geflickt werden

Uwe Deecke

Das Kanalnetz der Stadt Besigheim ist überwiegend in einem guten Zustand. Doch es muss in Zukunft kräftig investiert werden. Zur Kirchweihsitzung in Ottmarsheim gab es für den Besigheimer Gemeinderat eine Übersicht vom stellvertretenden Stadtbaumeister Stefan Maier, dem Leiter des Tiefbauamtes.

Von den 83 Kilometern des Abwassernetzes sind demnach rund zwölf Kilometer dringend sanierungsbedürftig, der Rest hat mittlere, geringe oder gar keine Schäden. Doch diese Beurteilung resultiert auch aus analogem Videomaterial aus den 1990er-Jahren. Gesetzliche Vorgaben erfordern nun eine Neubefahrung, die mit digitaler Technik die Schäden dokumentiert.

Gewaltiger Stau

350 000 Euro stehen jährlich für Kanalsanierungen zur Verfügung, doch das wird kaum reichen. „Wir haben einen gewaltigen Stau vor uns hergeschoben“, sagte Maier. Die zwölf Kilometer Abwasserleitungen mit den Schadensklassen 1 und 2 zu sanieren, bedeute einen zweistelligen Millionenbetrag. Und in der Zeit, in der man sie saniere, verschlechterten sich auch die anderen Strecken im Abwassernetz. „Das Kanalnetz ist eine Dauerbaustelle“, brachte es Maier auf den Punkt.

Das kommunale Kanalnetz ist nach der Eigenkontrollverordnung des Umweltministeriums alle zehn bis 15 Jahre neu zu befahren, auf Schäden zu untersuchen und bei Bedarf zu sanieren. Aus diesem Grund soll nun die Befahrung des Netzes und eine anschließende Dokumentation ausgeschrieben werden. Auf rund 200 000 Euro schätzt die Verwaltung die Kosten der Befahrung, die im Jahr 2019 abgeschlossen sein soll. Mit dem neuen digitalen Bildmaterial soll es leichter möglich sein, eine Ausschreibung für Kanalnetzsanierungen für etwaige Bieter vorzubereiten. Damit bleiben der Stadt nur noch 150 000 Euro für die eigentlichen Sanierungen, die hauptsächlich mit der günstigen Inlinertechnik durchgeführt werden sollen.

Angesichts des Sanierungsstaus äußerte Walter Zeyhle von den Freien Wählern, ob die geplanten zehn Millionen Euro für die kommenden Sanierungen ausreichen. Über zwei Drittel seien in gutem oder sehr gutem Zustand, stellte SPD-Rat Christian Herbst fest, der sich um die Risse im Kanal Sorgen machte. „Was geht raus und in die Umwelt?“, wollte er wissen.

Wirklich beurteilen kann man das vermutlich nur nach der Befahrung, die vor allem für die 16 Kilometer interessant wird, die zuletzt vor 20 Jahren untersucht wurden. Vier Fünftel der Schäden seien leicht zu beheben mit der mobilen Inlinertechnik, die die Kanäle von innen beschichtet, schätzte Tiefbauamtsleiter Maier. Wie es in der Marienstraße aussieht, fragte Achim Schober (CDU), dem es wichtig war, die Sanierung komplett im Jahr 2019 durchzuziehen. Hier verlaufe alles nach Plan, das Thema werde auf einer der nächsten Sitzungen behandelt, so Bürgermeister Steffen Bühler. Man sei in der Vorbereitung zur Ausschreibungsplanung, unterstrich Stefan Maier, zum Jahreswechsel könne die Ausschreibung dann erfolgen.

Stadt vergibt Auftrag

Das Gremium beschloss anschließend einstimmig, die Kanalnetzbefahrung und Schachtinspektion durch die Verwaltung ausschreiben zu lassen. Diese ist dann ermächtigt, noch im Jahr 2018 den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.