Einsatz Kamin gerät in Brand

Mundelsheim / bz

Am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr geriet am nord-östlichen Ortsrand von Mundelsheim der Kamin eines Wohnhauses in Brand. Eine 58-jährige Bewohnerin, die sich bei der Entstehung des Brandes noch im Haus befand, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehren aus Besigheim, Hessigheim und Mundelsheim rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 39 Wehrleuten an. Um das Feuer zu löschen, wurde das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Besigheim eingesetzt, sodass die Flammen von oben bekämpft werden konnten. Am Objekt entstand Sachschaden in Höhe von lediglich 500 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg rückte mit einer Streifenwagenbesatzung an.