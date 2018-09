Personalie Kämmerer wechselt nach Kirchheim

Walheim / Roland Willeke

Im Walheimer Gemeinderat bedauert man den Weggang von Kämmerer Jürgen Bothner. „Schade, Jürgen, dass wir dich gehen lassen müssen“, sagte Wolfgang Alber, zweiter stellvertretender Bürgermeister in Walheim. Im Namen des Gemeinderats verabschiedete er den Kämmerer, der nach rund fünf Jahren als Leiter der Kämmerei seine Heimat- und Wohngemeinde in Richtung Kirchheimer Rathaus verlässt. Er wird dort in Kürze die Kämmerei übernehmen.

Jürgen Bothner sei es gelungen, finanzielle Sachverhalte den Gemeinderäten so zu erklären, „dass wir sie verstanden haben“, lobte Alber. Besonders hob er die Umstellung vom kameralen Haushaltssystem auf das neue Haushaltsrecht hervor, die in diesem Jahr wirksam wurde. Für den Gemeinderat sei das völlig geräuschlos über die Bühne gegangen, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen. Man sei ohne zusätzliches Personal ausgekommen, und die Rathausmannschaft sei nur wenig belastet worden. „Du hast dich da voll rein gehängt.“

Bothner erhielt zum Abschied einen Gutschein und ein Weingeschenk. Dem Walheimer Rathaus bleibt er weiterhin verbunden, als Vorsitzender des Gutachterausschusses.