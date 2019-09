„Alles rund ums Kind“ aus zweiter Hand gibt es in Walheim zweimal im Jahr beim Kindersachenbasar in der Gemeindehalle. Zum 50. Basar Mitte Oktober ziehen die Organisatorinnen eine sehr positive Bilanz: Gebrauchte Kinderkleider seien seit Jahren der Renner.

„Wir haben ganz klein angefangen“, erzählt Mareike Langguth-Zeh vom Organisationsteam. Alles begann 1974 mit dem ersten Kinderkleiderbasar im Stephanushaus, dem Gemeindehaus in Walheim. „Am Anfang standen nur ein paar Frauen hinter ihren Tischen und haben Kinderkleider verkauft“, erinnert sich Katja Conte. „Das waren ein paar Mütter aus dem Miniclub, die haben sich zusammengeschlossen“, ergänzt Daniela Stief.

Die Situation hat sich seitdem grundlegend verändert: „Heute bringen die Verkäufer ihre Kisten mit Kleidern, Spielsachen und Zubehör. Wir sind ein Abgabebasar“, macht Katja Conte klar. „Wir brauchen für jeden Basar um die 50 ehrenamtlichen Helfer für den Auf- und Abbau, für das Aufstellen von Tischen und für den Kuchenverkauf. Das ist nicht immer leicht, die zusammen zu bekommen“, erzählt sie.

Immer mit Kuchenverkauf

Von Anfang an habe der Kuchenverkauf zum Kindersachenbasar gehört, ebenso die Regelung, dass zehn Prozent des Erlöses von Helfern und 15 Prozent des Erlöses von anderen Käufern einbehalten werden. „Mit dem Geld unterstützen wir soziale Projekte wie Waisenhäuser und die Arbeit von Entwicklungshelfern“, erklärt Daniela Stief.

Der Erlös, der sich meistens um die 2000 Euro bewegt, motiviert das Team jedes Mal neu. „Bisher konnten wir immer Spenden an verschiedene Organisationen machen“, erzählt Daniela Stief. 2018 profitierten vom 1600 Euro-Erlös zum Beispiel der Elternbeirat der Walheimer Grundschule am Baumbach, Invitare Ludwigsburg, eine Schwangeren- und Mütterberatungsstelle, und das Waisenhaus in Myanmar von Dr. Wassilios Amanatidis, dem Kinderarzt aus Bietigheim-Bissingen.

„Die Schlange ist heute genauso lang wie früher, noch bevor die Tür aufgemacht wird“, bestätigt Daniela Stief. Wer einen Mutterpass mitbringt, darf vor den anderen Käufern rein und sich Schnäppchen sichern. Alle sind froh und erleichtert, dass die Zeiten der kleinen handgeschriebenen Etiketten der Vergangenheit angehören. Einen großen Vorteil sieht das Walheimer Team darin, dass der Mitarbeiterstamm so konstant ist. „Da hat jede ihre Aufgabe und weiß, wo sie anpacken muss“, erzählt Julia Conte.

Heute erwarten die Kunden über 30 große Tische, an denen jeweils zwei Kleidergrößen sortiert und gestapelt sind. Treue Helfer gibt es, aber nicht genügend: Immer wieder werden Aufrufe gestartet, dass Helfer notwendig sind. „Besonders stressig wird es, wenn am frühen Freitagabend 120 Körbe kommen mit allem, vom Schuh bis zum Bademantel, vom Pulli bis zum Bilderbuch“, erzählt Mareike Langguth-Zeh. Job der Helfer ist es auch mal einen Kuchen zu backen, denn 22 bis 24 Kuchen werden pro Basar in Walheim gebraucht.

Info Der 50. Kindersachsenbasar findet am Samstag, 19. Oktober, in der Gemeindehalle statt. Am Samstag, 26. Oktober, gibt es ein Helferfest mit Ehemaligen ab 19 Uhr im Stephanushaus in Walheim.