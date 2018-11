Stadtkirche Jubiläum als Anlass für Gottesdienst

Besigheim / bz

175 Jahre ist das Gustav-Adolf-Werk Württemberg alt. Das ist der Anlass für einen Jubiläumsgottesdienst am 1. Advent in der Stadtkirche von Besigheim. Er beginnt am Sonntag, 2. Dezember, um 10 Uhr.

175 Jahre pflegt das Gustav-Adolf-Werk (GAW) intensive Beziehungen zu Kirchen und Gemeinden in der Diaspora, teilt das Dekanat dazu mit. Dabei haben sich die Schwerpunkte immer wieder verschoben. Standen am Anfang die Unterstützung der Gemeinden in der württembergischen Diaspora oder auch in Österreich und Lateinamerika im Vordergrund, so sind in den letzten Jahren evangelische Kirchen in Kuba oder auch in Syrien, in Ägypten und im Libanon dazugekommen. Die großen Flüchtlingsströme haben die Zusammenarbeit mit den evangelischen Kirchen und Gemeinden in Griechenland, in Ungarn, in Italien und Spanien sehr intensiviert.

Anlässlich des Jubiläums wird der Ehrenvorsitzende des GAW, Pfarrer Manfred Bittighofer, predigen und über die Arbeit des GAW berichten. Das Werk versteht sich als Brücke zu kleinen Gemeinden und Diasporakirchen im Ausland. Das Opfer ist für die Arbeit des GAW bestimmt.