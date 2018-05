Enzaue Jetzt muss ein Ökologe kommen

Besigheim / sol

Erst hat man sie aus der Enzaue „vergrämt“, sprich mit Hilfe langer schwarzer Folien aus Wiesen und Gestrüpp verscheucht. Zwar wurde es den Zauneidechsen darunter vermutlich tatsächlich so heiß, dass sie abwanderten. Ein Stück flussaufwärts hatte die Stadt Besigheim eigens ein Biotop als Refugium für die streng geschützte Tierart angelegt. Dann jedoch kehrten einige Exemplare wieder an ihren angestammten Platz zurück, wie eine Überprüfung ergab. Dort aber dürfen sie nicht bleiben, will die Stadt wie geplant im Herbst mit dem Bau des neuen Parkhauses und der Radfahrer- und Fußgängerbrücke über die Enz beginnen, wofür die wasserrechtliche Genehmigung noch aussteht.

Die neueste Entwicklung: Die Zauneidechsen dürfen eingesammelt werden, gab Beigeordneter Klaus Schrempf jetzt im Gemeinderat bekannt, das aufwendige Verscheuchen mit Hilfe der Plastikbahnen ist hinfällig. Doch nicht jedermann darf dabei mitmachen, die Tiere mit der Hand anzufassen. Ein Spezialist wird benötigt, ein „Wildtierökologe“, wie Schrempf­ auf Nachfrage der BZ sagte. Dafür jedoch ist eine Genehmigung des Regierungspräsidiums notwendig, die aktuell noch aussteht.