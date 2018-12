Besigheim Investitionen auf Rekordhöhe

Uwe Deecke

Der erste Haushaltsentwurf nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht war für die Besigheimer Verwaltung ein echter Kraftakt. Auf knapp 500 Seiten summiert sich das Werk, das unterm Strich eine sehr stabile Haushaltslage beschreibt.

Dass allenthalben in den Kämmereien Personalmangel herrscht, machte die Sache in diesem Jahr nicht leichter für die Kämmerei unter Klaus Schrempf. Und auch vom Kommunalen Rechenzentrum war keine Hilfe mehr zu bekommen, nachdem es allen Kommunen ähnlich geht mit der verordneten Umstellung auf die doppische Haushaltsführung. „Mehr Transparenz und Übersichtlichkeit zu erreichen“, sei das Ziel gewesen, doch daran hat auch Schrempf seine Zweifel. Dazu kamen Fehler und Mängel am EDV-System, das parallel eingeführt werden musste.

Was er bei allen Widrigkeiten am Dienstag vorlegte, kann man als sehr solide bezeichnen. Im Ergebnishaushalt stehen Erträgen von 33,6 Millionen Euro Aufwendungen von 32,3 Millionen Euro gegenüber. Die Grundsteuer macht 2,1 Millionen Euro aus, die Gewerbesteuer 6 Millionen Euro, der Anteil an der Einkommensteuer 9,4 Millionen Euro sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land 4,6 Millionen Euro. Auf der Ausgabenseite stehen Personalausgaben an oberster Stelle mit erstmals mehr als 10 Millionen Euro (10 522 980 Euro), es folgen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 5,8 Millionen Euro, Finanzausgleichsumlage mit 3,9 Millionen Euro und die Kreisumlage mit 4,7 Millionen Euro. Beim Finanzhaushalt, in dem die Investitionen liegen, gibt es Einzahlungen in Höhe von 33 Millionen Euro und Auszahlungen von 29,8 Millionen, also ein Plus von 3,16 Millionen Euro. Im investiven Teil, der dem früheren Vermögenshaushalt entspricht, erreicht das Investitionsvolumen mit 7,17 Millionen Euro eine Rekordhöhe.

Größte Investitionen

Größte Investitionen sind der Neubau des Feuerwehrhauses Ottmarsheim mit 1,17 Millionen Euro, der Neubau der Kita Ottmarsheim mit Schulerweiterung mit 2,2 Millionen Euro, die Filtersanierung im Freibad mit 400 000 Euro, die Sanierung der Marienstraße mit 845 000 Euro und Baumaßnahmen im Enzpark mit 940 000 Euro. Insgesamt werde die Marienstraße mit rund 1,4 Millionen Euro die teuerste Straßensanierung, die es in Besigheim gegeben habe, so Schrempf. Finanziert werden die Investitionen durch Investitionszuwendungen und Landeszuschüsse, Grundstücksverkäufe und den Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt.

Die für 2019 vorgesehenen Investitionen könnten ohne Kreditaufnahmen finanziert werden, für die Investitionen der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 seien allerdings Darlehensaufnahmen einzuplanen, so Schrempf. Hier stehen an oberster Stelle: Die Erweiterung und Sanierung der Schulgebäude im Schulzentrum auf dem Kies und der Friedrich-Schelling-Schule, der Ausbau und Neubau von Kitas, Baumaßnahmen im Enzpark und der nötig gewordene Neubau und die Erweiterung der Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Besigheim. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt auch in den kommenden Jahren rund 200 Euro pro Einwohner (ohne Eigenbetriebe).

Kitagebühren und Grundsteuer

In seiner Haushaltsrede betonte Bürgermeister Steffen Bühler die Wichtigkeit der Kitagebühren und der Grundsteuer, deren Wegfall die Stadt finanziell nicht ausgleichen könnte. Mit dem Enzpark-Mühlensteg und dem Parkhaus werde die Stadt im nächsten Jahr eine lange Zeit zwei Baustellen haben. Das neue Ärztehaus am Bahnhof und die Junge Intensivpflege im Breuning-Stift nannte er als wichtige Eckpfeiler der Gesundheitsversorgung in der Stadt. Beim Ausblick auf den anstehenden Flächennutzungsplan richtete er den Blick auf den Ausbau im Zweckverband, für den es am Zubringer bei Ottmarsheim bereits Interessenten gebe. „Hier müssen wir es gemeinsam schaffen, dass wir die notwendigen Erweiterungsflächen für die nächsten 10 bis 15 Jahre erfolgreicher Gewerbeansiedlung legen können“, so Bühler.