Bilanz In zwei Minuten am Unfallort

In zwei Minuten am Unfallort

Besigheim / Uwe Deecke

Sascha Wagner ist derzeit der einzige Helfer vor Ort im Gemmrigheim. Doch er ist gefragt, wenn es um schnelle Hilfe bei Unfällen geht. Im Gemeinderat gab Wagner jetzt einen Überblick über seine Einsätze im laufenden Jahr.

52 Mal wurde Wagner alarmiert durch die Leitstelle in Ludwigsburg, 37 Mal ist er ausgerückt und war schnell vor Ort. Rund zwei Minuten brauche er im Schnitt, der Rettungsdienst in der Regel zehn Minuten, erläuterte er. Eine Differenz, die bei einem akuten Notfall sehr viel bedeuten kann. Drei Mal musste Wagner Patienten reanimieren, und er hatte es mit sechs Kindernotfällen zu tun, für die er im eigenen Wagen oder im Rot-Kreuz-Einsatzfahrzeug ausrückte. An Silvester, erinnerte sich der ehrenamtliche Helfer vor Ort, habe er eine halbe Stunde auf den Rettungswagen warten müssen.

Auf Spenden angewiesen

Wagner ist derzeit der einzige ausgebildete Helfer vor Ort, zwei Mitstreiter sollen nach dem Ende ihrer Ausbildung dazu kommen. Und er ist auf Spenden angewiesen. Der Gemeinderat unterstützte in der Vergangenheit seine Arbeit, doch das reicht nicht aus, machte er deutlich. Typisches Verbandsmaterial bekomme er vom DRK ersetzt, doch ein Panel für den Defibrilator für 70 Euro müsse jeder selbst bezahlen. „Wir sind komplett auf uns alleine gestellt“, sagte der Gemmrigheimer.

Wichtiger Dienst

„Mehr als traurig“, kommentierte CDU-Rat Ralf Schober die finanzielle Ausstattung des wichtigen Dienstes. Wie es mit Spenden aussehe, wollte Selina Felger von der Freien Wählervereinigung wissen. „Von 50 Leuten gibt es drei oder vier Spenden“, erklärte Wagner, der hofft, dass man in Zukunft die Ausgaben mit den Versicherungen abrechnen kann. An der Peripherie des Landkreises sei der Dienst besonders wichtig, da es lange Anfahrtswege wie aus Bietigheim gebe.

Hohen Respekt, so eine Arbeit in der Freizeit zu übernehmen, äußerte Sven Herold von der CDU. Durch die Zusammenlegung von Einsatzzentralen seien Helfer vor Ort besonders wichtig. „Wenn jemand in Lebensgefahr ist, ist das eine Riesenhilfe“, so der Rat.