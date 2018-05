Führung In den Reben

Besigheim / bz

Katrin Held bietet am Samstag, 2. Juni, einen Erlebnis- spaziergang durch die Steillagen-Weinberge am Neckar an. Die Teilnehmer spazieren von den Hessigheimer Felsengärten aus durch die Kulturlandschaft oberhalb des Neckars und sehen dabei Weingärten mit ganz unterschiedlichen Anbaumethoden, kündigt sie an. In einem traditionell bewirtschafteten Wengert mit 35 Jahre alten Spätburgunder-Rebstöcken trifft die Gruppe den Besitzer, der erklärt, welche Arbeiten jetzt und zu anderen Jahreszeiten anfallen. Außerdem erfahren die Interessierten welche Maßnahmen den Lebensraum Weinberg auch für Menschen und Tiere lebendig erhalten.

Nachdem alle Fragen der Gruppe zum Weinbau beantwortet sind, stärkt sich die Gruppe mit Bauernbrot und Luggeleskäs sowie Wein oder süßen Traubensaft und spaziert weiter zur Mundelsheimer Käsbergkanzel, wo der Ausblick auf die Neckarschleife und die umgebenden Steillagen mit ihren Jahrhunderte alten Trockensteinmauern aus Muschelkalk genossen wird.

Info Der Spaziergang durch die Weinberge findet am Samstag, 2. Juni, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz oberhalb der Felsengärten (Im Fetzer 6 in Hessigheim). Er endet gegen 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 12,50 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre sechs Euro. Festes Schuhwerk ist ratsam. Eine Anmeldung bei Katrin Held ist erwünscht unter Telefon (07143) 5 88 32 oder (0160) 99 85 87 86.