Besigheim Immer mehr neue Kita-Plätze nötig

Michael Soltys

Der Zustand der Gelassenheit ist in Besigheim vorbei. Die Kinderzahlen steigen, vor allem für die Betreuung von Kleinkindern müssen weitere Kapazitäten aufgebaut werden. Dabei setzt die Stadt vorerst auf die Zusammenarbeit mit freien Trägern. Das wurde am Dienstag im Besigheimer Gemeinderat deutlich, vor dem Elke Barth, zuständig für die Kinderbetreuung die Bedarfsplanung für das Jahr 2018 vortrug.

Exakt 44 Plätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren fehlen in den kommenden beiden Jahren in der Stadt, hat Barth ausgerechnet. Die Zahlen sind vage, denn die Kinder sind noch gar nicht geboren. Aber die Tendenz ist steigend: Noch vor wenigen Jahren wurden pro Jahrgang etwa 100 Kinder geboren. Allein 2017 kamen in Besigheim jedoch 158 Kinder zur Welt, von denen erfahrungsgemäß 60 Prozent einen Krippenplatz benötigen.

Es reicht einfach nicht

Die Stadt unternimmt einige Anstrengungen, um den Bedarf zu decken, aber es reicht nicht. In Ottmarsheim wurde das Gebäude der Kita in der Keitländer Straße erweitert, hier kommen zehn Krippenkinder unter. Dies ist eber nur eine Interimslösung, bis die neue Kita in Ottmarsheim fertig ist, in der Platz für zwei Gruppen entsteht. Auch im Löchgauer Feld hat die Stadt aufgestockt, dort können bisher fünf, später zehn Kinder unterkommen. 146 Plätze gibt es insgesamt, 190 müssten es zukünftig sein.

Platz für neun Kinder soll jetzt in einem „Kindernest“ entstehen. Das ist ein besonderes Betreuungsmodell von privaten Betreibern. Bis zu neun Kinder können in besonders ausgebauten Räumen betreut werden. In Besigheim möchte eine Privatperson ein solches Kindernest in der Seitenstraße eröffnen, vorrangig für Besigheimer Kinder. „Diese Gelegenheit sollte genutzt werden“, sagt Elke Barth, der Aufwand für die Stadt sei vergleichsweise gering. Mit 6000 Euro beteiligt sie sich an den Investitionskosten, pro Jahr werden rund 26 000 Euro an Betriebskosten fällig. Entspannung verspricht auch ein Vorhaben der evangelischen Kirchengemeinde. Sie möchte im Kindergarten Schimmelfeld eine Krippengruppe einrichten, mit Kosten von rund 20 000 Euro. Frühestens zum Kindergartenjahr 2019/2020 könnte sie ihren betrieb aufnehmen. Und trotzdem bleibt eine Lücke, es seien „zusätzliche Lösungen“ notwendig, so Barth.

Schon zum neuen Kindergartenjahr 2018/2019 wird es in den Kitas und Kindergärten in der Stadt eng zugehen. Fast überall fehlt es an Kapazitäten.

Allein in der Kinderkrippe Abenteuerland im Schulweg fehlen 28 Krippenplätze, in der Kinderkrippe an der Friedrich-Kollmar-Straße sind es 13. Barth fürchtet, das Ende der Fahnenstange könnte noch nicht erreicht sein, da noch nicht alle Kinder für das neue Kindergartenjahr angemeldet seien.

Etwas besser sieht es in den Kindergärten aus, wenn auch nicht überall. In der Kita im Löchgauer Feld fehlt fehlen acht Plätze für die Kindergartenkinder über drei Jahre, in der Kita im Martinshaus sind es sechs. Der Kindergarten Bühl und die Kita Sonnenschein in Ottmarsheim haben dagegen noch Plätze frei.