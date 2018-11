Besigheim Im Frühsommer 2019 ist Baubeginn für den Südpark

Michael Soltys

Mit Laternen, Plakaten und Spruchbändern marschierten am Dienstagabend Besigheimer vor dem Rathaus und brachten erneut ihre Skepsis gegen die Pläne für den Enzpark vor: Ein Parkhaus sei nicht notwendig, eine Betonrampe, gemeint war wohl die geplante Brücke, und die Beleuchtung machen die Idylle kaputt. In der Bürgerfragestunde fiel ihre Stellungnahme dagegen weitaus zahmer aus, als es die Plakate erwarten ließen: Den Wert der Umgestaltung könnten sie nicht erkennen, ob es nicht eine Nummer kleiner gebe?

Doch die grundsätzlichen Fragen sind bereits mehrfach beantwortet, beschied Bürgermeister Steffen Bühler die Skeptiker. Auch wenn die Baustelle schwierig sei und wegen der Eingriffe in die Landschaft viele Fachplaner herangezogen werden müssen, so sei sie doch beherrschbar. „Wir können alle Auflagen erfüllen“, ergänzte Beigeordneter Klaus Schrempf.

Viele der Gegenvorschläge und Anregungen, die von den Bürgern kamen, seien in die aktuelle Planung eingeflossen, betonte Bühler. Bestes Beispiel ist der geplante Spielplatz. Inklusive Bolzplatz und Spielwiese hat er eine Fläche von 2300 Quadratmetern und damit 700 Quadratmeter mehr als der bestehende, sagte Burkhard Wegener vom beauftragten Landschaftsbüro Club L94. Im Sommer kamen Kinder und Eltern zusammen und nannten ihre Wünsche für den Spielplatz, im Januar soll eine Besichtigungsfahrt zu Spielplätzen in Heilbronn stattfinden. Es werden Parkbänke mit einem normalen Gestell installiert, auf die Betonsockel wird verzichtet. Die Stichwege sind in den aktuellen Planungen wasserdurchlässig, nur die Hauptwege werden fest ausgebaut.

Grundlegende Änderung

Eine grundlegende Änderung: Die Planer verzichten auf den Erdwall, über den die Brücke vom Südpark aus über die Enz zur Altstadt geführt werden sollte. An seiner Stelle wird eine schmale Betonkonstruktion vorgeschlagen, die unter dem Geh- und Radweg liegt. Sie könnte mit Löchern versehen werden, was Kindern zum Spielen dient und die Konstruktion leichter macht. Dadurch wird etwas mehr Platz für den Spielplatz gewonnen. Dadurch erhöhen sich allerdings die Kosten für die Brücke auf aktuell 2,7 Millionen Euro.

Rund 2,74 Millionen Euro wird allein der landschaftsgestalterische Teil des Enzparks kosten, darin eingerechnet ein Puffer von zehn Prozent. Das ist deutlich weniger als die 3,54 Millionen Euro, mit denen die Planer im Juli 2018 noch gerechnet haben.

Die Stadt geht davon aus, dass sie Zuschüsse von der Region und vom Land für den Park und für die Radwegführung in Höhe von zwei Millionen Euro bekommt. Auf dem Brückenende auf der Altstadtseite, dem Enzbalkon, der jetzt mit einer Rampe zur Mühlgasse hin versehen wird, soll ein weiterer Informationspunkt für Radler gebaut werden. Dafür gibt es ebenso Zuschüsse wie für die Verbesserung der Kanu-Einstiegsstellen.

In der Sitzung am Dienstag vergab der Gemeinderat eine Reihe von weiteren Planungen an die beteiligten Büros. Ausschreibung und Vergabe für die Radwegbrücke sollen im Frühjahr 2019 erfolgen, im Frühsommer 2020 könnte sie fertig sein, hofft Stadtbaumeister Andreas Janssen. In der zweiten Jahreshälfte 2020 könnte der gesamte Südpark fertig sein. Dann haben auch die Skeptiker Gelegenheit zur einer „Neubewertung“, hofft Bürgermeister Steffen Bühler.