Ausstattung Im ersten Einsatz bereits bewährt

Hessigheim / knz

Die 33 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Hessigheim haben seit Freitag ein neues Fahrzeug. Kommandant Klaus Haug, der die Wehr seit 1996 leitet, sagte in einer kleinen Feier: „Mit der heutigen Fahrzeugübergabe wird der Fuhrpark unserer Feuerwehr auf einen neuen technischen Stand gebracht.“ Das neue MLF (Mittleres Feuerlöschfahrzeug) ersetzt ein 25 Jahre altes Löschfahrzeug, das im Jahr 2002 gebraucht gekauft worden war.

Frühzeitig hatte sich die Feuerwehr um das neue MLF gekümmert, nachdem der örtliche Feuerwehrbedarfsplan für 2018 diese Ersatzbeschaffung vorsah, stellte der Feuerwehrausschuss im September 2015 den Antrag das bisherige Fahrzeug durch ein MLF zu ersetzen. Der Gemeinderat stimmte 2015 der Investition zu, im August 2016 ging der erhoffte Zuschussbescheid vom Land ein.

Das neue Fahrzeug ist eine große Investition für die kleine Kreisgemeinde: Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 225 000 Euro. Nach Abzug des Landeszuschusses verbleibt für die Gemeinde eine Finanzierungssumme von rund 176 000 Euro. Im Mai vergangenen Jahres erhielt die Firma Ziegler aus Mühlau als Aufbauhersteller für das MAN-Fahrgestell den Zuschlag, mit der feuerwehrtechnischen Beladung wurde die Firma Magirus in Ulm beauftragt.

Das neun Tonnen-Fahrgestell kann eine umfangreiche feuerwehrtechnische Beladung aufnehmen. „Mit einem ausgeklügelten Beladungsplan war es möglich geworden, auch umfassende Komponenten der technischen Hilfeleistung wie Schere, Spreizer und Hydraulikzylinder aufzunehmen“, erklärte Kommandant Haug. Auch eine Beleuchtungseinheit mit einem leistungsstarken Lichtmast konnte eingebaut werden. Mit einem 1000-Liter-Tank sei das Fahrzeug für Brandeinsätze bestens gerüstet. Auf dem Dach findet auch das Schlauchboot der Feuerwehr in einem Dachkasten ausreichend Platz. Hinzu kommen bei der Beladung die obligatorischen Gerätschaften wie Lüfter und Schmutzwasserpumpen.

Nach kurzer Lieferzeit, so der Kommandant, wurde am 31. Mai das MLF in Empfang genommen. In den vergangenen drei Monaten wurden die Hessigheimer Einsatzkräfte mit „dem modernen und zeitgemäßen Löschfahrzeug“ intensiv und umfangreich geschult. Hinzu kommt, dass die Firma Weber-Hydraulik in Güglingen sich bereit erklärt hat, einen Intensivlehrgang in technischer Hilfeleistung vor Ort zu organisieren.

„Nur durch die disziplinierte Übungsbeteiligung war es möglich geworden, eine fundierte und reibungslose Ausbildung zu garantieren. Ich bin mir sicher, dass ihr das Fahrzeug und die Gerätschäften im Ernstfall beherrschen werdet“, lobte Haug seine Kameraden. Bei einem nächtlichen Autobrand rund eine Woche vor der offiziellen in Betriebnahme, hätten die Hessigheimer Feuerwehrmänner dies bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, betonte der Kommandant.