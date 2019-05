Sie könnte für manchen etwas futuristisch wirken vor der mittelalterlichen Kulisse der Stadt Besigheim, die neue Brücke über die Enz für Radler und Fußgänger. Rund 70 Meter lang und drei Meter breit wird sie werden, an Stahlseilen aufgehängt, die von einem einzigen, 15 Meter hohen Pylon gehalten werden.

Geschwungen führt der Steg vom „Enzbalkon“ an der Ostseite unterhalb der Turmstraße beim Pfeifferschen Pavillon über den Fluss, an der restaurierten Ernst’schen Mühle und am neuen Spielplatz vorbei in den Südpark. Als architektonisches Highlight soll der Steg auch einem Hochwasser trotzen, und er wird teuer. Auf 3,72 Millionen Euro kommt der Brückenneubau, für den der Gemeinderat am Dienstag den Auftrag vergeben hat. Er ging an die Bietergemeinschaft Karl Köhler/Stahlbau Urfer. Fördermittel von 1,5 bis 1,6 Millionen Euro stehen dafür im Raum.

Die Baukosten liegen damit um 144 000 Euro über der Kalkulation, hob Stadtbaumeister Andreas Janssen in seiner Vorlage an den Gemeinderat hervor, das seien 4,83 Prozent. Doch im Gremium sahen das einige Mitglieder anders. Von 3,34 Millionen Euro sei zuletzt die Rede gewesen, sprach Walter Zeyhle von den Freien Wählern die Kostensteigerung an. „Das verwirrt“, kritisierte er die fehlende Auflistung der Kosten in dem Projekt. Wie bei anderen Bauten auch erwarte er eine Kostenkontrolle mit Tabellen.

Mehr Transparenz gefordert

Auch Achim Schober von der CDU-Fraktion fühlte sich nicht ausreichend informiert über die Beträge und forderte Tabellen über Kostenansätze und -veränderungen. Ganz ähnlich hatte er sich bereit zuvor über fehlende Transparenz der Kosten für die Enztreppen beklagt. Dass das Bauwerk teurer wird, liegt insbesondere an der Stützwand im Osten, die nun statisch notwendig wird und das Gelände wie auch die Brücke sichern soll, wurde in der Sitzung deutlich.

Hinter dem Bau steht noch ein Fragezeichen. Gegen die Brücke und den Bau des neuen Parkhauses habe ein Bürger Einspruch erhoben, sagte Beigeordneter Klaus Schrempf. „Womit müssen wir rechnen?“ sprach SPD-Rätin Sibylle Reustle die rechtliche Situation an.

Das Landratsamt habe für beide Bauwerke Sofortvollzug angeordnet, auch dagegen habe der Bürger Einspruch eingelegt, berichtete der Beigeordnete. Nun liegt der Einspruch gegen den Steg beim Stuttgarter Verwaltungsgericht. „Wir wissen noch nichts und können vergeben“, erläuterte Schrempf die Lage, aber es müsse die ausführende Firma darüber informiert werden. Der Einspruch beim Parkhaus sei zurückgewiesen worden und das Verfahren liege nun beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim.

Parkhaus kommt ab Juli

Gleichwohl will man möglichst zeitgleich mit den Projekten beginnen, auch um die Fördermittel nicht zu gefährden. Der Baubeginn für den Steg werde der 5. August sein, sagte Bürgermeister Steffen Bühler in der Sitzung, man werde das Gericht auch darüber informieren und aufs Tempo drücken. Baubeginn für das Parkhaus wird bereits Ende Juli sein.

Im Haushaltsplan 2019 sind für das Brückenprojekt 1,2 Millionen Euro eingestellt, die weitere Finanzierung erfolgt in den Jahren 2020 und 2021. Lobende Worte fand Adolf Eisenmann in seiner letzten Sitzung zum Enzpark-Projekt. Es sei in der Projektgruppe immer bis ins Detail diskutiert worden, so der scheidende Rat der Freien Wählervereinigung.