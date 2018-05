Schwerpunkt Fachwerk Hohe Attraktivität für Besucher

Besigheim / Von Sandra Bildmann

Angefangen hat alles im Jahr 1683. Damals reisten Kapitulare aus Speyer an – und zwar nur, um das für seinen Bau im Fachwerkstil berühmte Besigheimer Rathaus zu besichtigen. Das war beim Angriff von Herzog Ulrich knapp 200 Jahre vorher nämlich verschont geblieben.

„Die Besigheimer Fachwerkgebäude sind hochinteressant, vor allem deswegen, weil es zwei Arten gibt“, meint Dieter Schedy, ausgebildeter Fachwerkführer und Stadtleitbildbeauftragter Besigheims. Denn das Rathaus wurde einst im mittelalterlichen Fachwerk-Stil errichtet, genauso wie das ebenfalls unverwundet gebliebene Gebäude in der Pfarrgasse 10. Die allermeisten Fachwerkhäuser in Besigheim allerdings entstanden in der Zeit danach. Beim Dreigiebelhaus neben dem Rathaus beispielsweise lasse sich der Wandel vom Mittelalter- zum Renaissance-Stil gut verfolgen, erklärt Schedy.

Von der Elbe bis zum Bodensee

Wie viele Fachwerkhäuser der 3B-Tourismus-Region – die Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim und Besigheim bilden – stehen diese beiden Bauten an der Deutschen Fachwerkstraße. Sie verbindet allein in Baden-Württemberg 30 Mitgliedsstädte, bundesweit über 100 – von der Elbe bis zum Bodensee. „Das Fachwerk ist für unsere Region typisch. Darum gehören die historisch gewachsenen Altstädte in allen drei Städten zu den touristischen Highlights“, sagt Anette Hochmuth, Sprecherin der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Wie für jedes Denkmal gelte auch für das Fachwerk: Es bedarf überdurchschnittlich hohem Aufwand an Pflege. Da sich viele Fachwerkhäuser in Privatbesitz befinden, lasse sich dieser Aufwand zahlenmäßig nicht erfassen, so Hochmuth. Die Stadt gewähre Privatleuten, in deren Besitz sich ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus beispielsweise in der Altstadt befindet, einen Zuschuss, damit die Auflagen des Amts für Denkmalschutz erfüllt würden. Denn eine gepflegte Altstadt steigere die Attraktivität der Stadt – bei Touristen und Einheimischen. Laut Hochmuth gebe es diesbezüglich vielfach Rückmeldungen: „Die Menschen lieben es, in ihrer historischen Altstadt zu leben, zu arbeiten und zu bummeln.“ Ohne sein Fachwerk wäre Besigheim um eine große Attraktion ärmer. Dieter Schedy bestätigt: „Für die Stadt hat das Fachwerk einen sehr bedeutsamen Stellenwert.“ Schedy leitet Fachwerk-Führungen und stellt fest: „Es gibt zwei Gruppen: die wirklich Interessierten und die Betriebsausflügler.“ Die, die aber wie einst die Herren aus Speyer aus echter Begeisterung fürs Fachwerk kommen, seien eindeutig in der Überzahl.

Die Bedeutung, die Besigheim in der Fachwerkszene beigemessen wird, lässt sich auch daran erkennen, dass Schedy von dem bedeutendsten Fachwerkspezialist Professor Manfred Gerner damit beauftragt wurde, für die erste Sonderausgabe über Rathäuser, die die „Deutsche Fachwerkstraße“ in ihrer Schriftenreihe veröffentlichen wird, das Besigheimer Rathaus vorzustellen.

Rätsel zum Fachwerk

Für all diejenigen, die nicht an einer Führung teilnehmen, aber trotzdem über das Besigheimer Fachwerk Bescheid wissen wollen, hat Dieter Schedy im Auftrag des Kulturamts einen Rätselflyer entworfen. „Wir wollen damit vor allem der Jugend die Fachwerkwelt näher bringen“, erläutert der Fachwerk-Fachmann. Die Fragen auf dem Flyer lassen sich nur von demjenigen beantworten, der sich die Besigheimer Fachwerkgebäude wirklich genau angeschaut hat.

Info: Die Deutsche Fachwerkstraße gibt es seit 1990, als sich über 100 Städte bundesweit unter dem Motto „Fachwerk verbindet“ zusammenschlossen. Die Straße erstreckt sich von der Elbe bis zum Bodensee über sieben Bundesländer, ein abgekoppelter Teil befindet sich in der Lausitz. Neben Bietigheim-Bissingen, Besigheim und Bönnigheim liegen aus dem Landkreis Ludwigsburg zudem Markgröningen, Vaihingen und Marbach an der Deutschen Fachwerkstraße.