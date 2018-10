Ottmarsheim Hoffnung und Freude

Besigheim / bz

Das Abendgottesdienst-Team der evangelischen Kirchengemeinde Besigheim-Ottmarsheim veranstaltet am Sonntag, 14. Oktober, 18 Uhr, einen Taizé-Abendgottesdienst in der Hippolytkirche in Ottmarsheim. Er steht unter dem Thema „Meine Hoffnung und meine Freude“.

In Liedern und Texten geht es in dem Gottesdienst um die Hoffnung der Christen, die sich auf Gottes Liebe und Treue gründet, teilt die Kirchengemeinde mit. Christen schöpften aus ihrem Glauben an Gott die Hoffnung auf eine Welt nach dem Willen Gottes, in der seine Liebe alles bestimmt. Taizé -Lieder sind gesungene Gebete, deren Wirkung sich durch mehrfaches Wiederholen verstärkt. Die Lieder werden im Gottesdienst am Sonntag von Irina Hildebrandt und einem Chor begleitet.