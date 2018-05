Schwerpunkt Wasser Hochwasserschutz: Eine Sache für die Spezialisten

Michael Soltys

Es war ein schwerer Schlag für die Tourismus-Pläne der Stadt Besigheim, als das Landratsamt im November 2011 den Plänen für einen Campingplatz am Neckarufer einen Riegel vorschob. Eine der wesentlichen Gründe für die Ablehnung war der Schutz vor Hochwasser, den die Behörde durch die Anlage des Platzes gefährdet sah. Dabei hatte die Stadt bereits rund 50 000 Euro in die Planungen gesteckt, um den Campingplatz sicher vor Hochwasser zu gestalten und ihn im Falle des Falles schnell räumen zu können. Alles vergebens. „Besser so“, sagten die Gegner des Campingplatzes, die einen starken Eingriff in die Natur befürchteten.

Für das Projekt der Umgestaltung der Enzauen liegt die Messlatte noch deutlich höher. So nahe direkt an der Altstadt und weiterer Bebauung ist der Blick auf den Hochwasserschutz noch strenger als am Neckar weit vor der Stadt. Noch in diesem Herbst sollen die Arbeiten an der neuen Fußgänger- und Radwegbrücke und am Parkhaus gegenüber Edeka beginnen. Für beide hat das Landratsamt die wasserrechtliche Genehmigung noch gar nicht erteilt. Doch Klaus Schrempf, Beigeordneter der Stadt Besigheim und mit dem Projekt intensiv befasst, hat keinen Zweifel, dass dies bald geschehen wird. Zu intensiv waren die Vorbereitungen, um allen Anforderungen des Hochwasserschutzes gerecht zu werden, als dass jetzt noch etwas schief gehen könnte.

„Die ganzen Planungen gingen vorab durch ein spezialisiertes Büro“, sagte Schrempf. Mit anderen Worten: Die Stadt hat die wasserrechtliche Seite lieber Spezialisten überlassen. „Wir haben Vorschläge bekommen, die wir vom Landratsamt haben genehmigen lassen“, sagte Schrempf. So musste beispielsweise ausgerechnet werden, wieviel Volumen an Wasser durch das neue Parkhaus verdrängt wird. Das gilt auch für die Schuppenanlage beim Autohaus Härter, die mit einem Teil des Geländes in die Hochwasserschutzzone ragt. Ein Stück flussaufwärts musste die Stadt im Gegenzug ein Stück Wiese abgraben, um einen Ausgleich zu schaffen. Dort kann sich die Enz bei Hochwasser stattdessen ausbreiten. „Die Bilanz muss Null auf Null aufgehen“, sagte Schrempf.

Auch an das Gebäude selbst wurden Anforderungen gestellt. Es ist so konstruiert, dass die beiden unteren Geschosse „ohne große Behinderung“ überflutet werden können. Die Autos müssen das Parkhaus bei drohendem Hochwasser schnell verlassen können. Neuankömmlingen muss die Zufahrt in die unteren Geschosse verwehrt werden. Selbst die Elektrik des Parkhauses muss sicherheitstechnisch auf mögliches Hochwasser eingerichtet sein.

Den Spielplatz, der ein Stück weiter unterhalb des Parkhauses angelegt werden soll, haben die Planer ebenfalls auf die Hochwassersicherheit überprüft. So dürfen keine Geräte aufgestellt werden, beispielsweise in Form eines Walls oder einer Mauer, an denen sich das Wasser stauen könnte.

Der Verlauf der Brücke ist so konstruiert, dass sie selbst bei einem extremen Hochwasser nicht vom Wasser überspült werden kann. Für die Bauarbeiten selbst müssen ebenfalls Vorkehrungen getroffen werden. Gebaut werden soll in der hochwasserfreien Zeit. Aber selbst im Juni kann man sich vor Hochwasser nicht sicher sein, wie das Jahr 2013 gezeigt hat, als die Enz nach starkem Dauerregen bedrohlich über die Ufer stieg. In der Baugrube selbst wird es keine Spundwände geben, auch dies aus Gründen des Hochwasserschutzes. Bewusst gehe die Stadt das Risiko ein, dass die Baugruben volllaufen, sollten die Pegel doch über das normale Maß hinaus steigen.