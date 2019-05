Nicht ganz so spektakulär wie die weltberühmten Meteoraklöster in Griechenland kleben die Stände der Mundelsheimer Weinerzeuger und der Vereine am Käsberg bei Mundelsheim, wenn dort oben in luftiger Höhe mit Blick auf die Neckarschleife das Käsbergfest gefeiert wird. Den Mundelsheimer können weder Sturm noch Hagel davon abhalten, hier oben im Mai drei Tage lang zu feiern.

Malerische Steillage

Zum elften Mal arbeiten Vereine und Winzer Hand in Hand, wenn es um das Stemmen des Käsbergfestes geht. Der Käsbergkeller Mundelsheim hat das Fest in der malerischen Steillage ins Leben gerufen. „Vor allem ist es der wunderschöne Blick von hier oben auf die Neckarschleife. Natürlich kommen meine Frau und ich wegen der leckeren Weine, aber der Blick, der ist wirklich einzigartig“, sagt Besucher Albrecht Sellner aus Gerlingen.

Am Samstag pilgern trotz bedrohlich dunkler Wolken Dutzende den Berg hinauf. Launisch vom Wettergott beäugt, begann das Käsbergfest diesmal bereits am Freitagabend. Aber am Samstagnachmittag gab es einen Sturm. Sonja Schult, Leiterin der Vinothek in Lauffen, erzählt: „Der Wind hat die Sonnenschirme aus der Verankerung gerissen und die Seccoflaschen, die wir aufgestellt hatten für Teelichter, hat es uns gegen die Wand geschlagen“, erzählt sie. Dennoch spricht sie von „Glück im Unglück“, denn um 19 Uhr war der Spuk vorbei und von da an kamen die Besucher.

Bei der Bewirtung ist auch der Chor „Sing your Soul“ dabei, eine Gruppe des Liederkranzes. Von Rosmarinkartoffeln bis zu selbstgemachten Dips reicht ihr Angebot. Und ein besonderer Gag erwartet die Besucher, die gerne lange sitzen, zu fortgeschrittener Stunde: „Da läuft einer vom Chor mit einem Bauchladen herum und verkauft Käsestangen und Fingerfood, das besonders gut zum Wein passt.“

100 Helfer

Mehr als 100 Helfer sind notwendig, um hier an einem schönen Wochenende 2000 bis 3000 Gäste zu bewirten. „Unsere Helfer sind hier alle ehrenamtlich im Einsatz“, erzählt Sonja Schult. Auf eine offizielle Eröffnung mit Weinprinzessin und Grußworten verzichten die Ausrichter des Käsbergfestes inzwischen. „Wenn freitags schon das Fest beginnt und samstags die Begrüßung stattfindet, ist das nicht optimal. Außerdem kommen die ersten schon um 14 Uhr, wenn wir um 16 Uhr offiziell aufmachen. Diesmal war eine Läufergruppe aus Bietigheim-Bissingen als erstes da“, erzählt Sonja Schult. Ein Alleinstellungsmerkmal durch die Langezogenheit am Hang hat das Käsbergfest auch. Auf die schmalen Weinbergwege passen an mancher Stelle gerade mal eine Tisch und zwei Bänke.

Am Samstagabend haben sich die Organisatoren vom Käsbergkeller einen erfahrenen Musiker auf den Berg geholt: Mike Janipka, der Liedermacher, versteht es, ein solches Ambiente zu bespielen mit tiefgründigen Texten und stimmigem Gitarrensound.