Schwerpunkt Trauerkultur Historie und Honoratioren

Besigheim / Michael Soltys

Es ist keine schöne Geschichte, die das schlichte, grau-verwitterte Holzkreuz auf dem alten Friedhof in Besigheim erzählt. Es erinnert an den erst 19 Jahre alten Besigheimer Fritz Kaelble, der am 17. Juni 1945 ums Leben kam, als er einem Räumkommando half, Minen auf der Burgackerinsel an der Enz zu räumen. Sein Vater ließ es für ihn errichten, um an den Tod seines Sohnes zu erinnern, der freiwillig geholfen hatte, weil er im Krieg für diese Aufgabe ausgebildet worden war.

Der alte Friedhof in Besigheim ist voll von solchen Geschichten über die Stadt, ihrer Persönlichkeiten und ihrer Honoratioren, die längst nicht immer so traurig enden müssen wie diejenige des jungen Fritz Kaelble, des Bruders der Malerin Luisa Richter, deren Werke ab diesem Wochenende in der Städtischen Galerie in Bietigheim-Bissingen zu sehen sind.

Geschichtsverein wirkt mit

Zwei, die viele dieser Geschichten kennen, sind Karl Dieter und Helmut Rhein, beide Mitglied im Besigheimer Geschichtsverein. Bei der Umwandlung des Friedhofs, der seit 1962 nicht mehr genutzt wird (siehe Infokasten) hat der Geschichtsverein eine wichtige Rolle gespielt. Mitte der 80er-Jahre wurde der Bestand an Gräbern erfasst und in den Folgejahren Vorschläge zur Gestaltung gemacht. „Es sollte eine Art Park werden“, erinnert sich Karl Dieter, „eine grüne Oase in der Stadt“. Längst ist das geschehen, und nur noch an einzelnen Gräbern zeugen Blumen und Lichter davon, dass immer noch Verwandte die Erinnerung an die Toten wachhalten. An einem anderen Grabstein wird die Schrift erneuert. Viele in Besigheim verbreitete Familiennamen lassen sich hier entdecken: Schrempf, Joos, Spahr, Köhler, Held, Saussele, Reustle, Herbst und Pfitzenmaier zählt Rolf Maisenhölder in einer Schrift auf, die er 2008 für den Geschichtsverein verfasst hat.

Andere Steine verweisen auf Familien, die für die Geschichte ganz Württembergs von Bedeutung waren. Da ist zum Beispiel das Grab der Zellers, Angehörige einer Gelehrtenfamilie, die nach der Reformation 400 Pfarrer hervorgebracht hat. Allein in Besigheim gab es Mitte des 19. Jahrhunderts zwei Dekane dieses Namen. Lediglich eine einzige Katholikin, die eingeheiratet habe, sei auf dem Besigheimer Friedhof begraben, hebt Helmut Rhein hervor.

Würdig mit Backenbart

Im Jahr 2005 wurden die letzten Einfassungen der Gräber entfernt, aus dem simplen Grund, den Park dann besser pflegen zu können, erläutert Dieter. Das einzige Grab, das davon ausgenommen wurde, ist das der Familie Kollmar. Friedrich Kollmar, würdig mit Backenbart auf dem Grabmal aus schwarzem Granit dargestellt (1851 bis 1919,) war der Besitzer der Ölmühle am alten Neckarkanal, die 1904 ausbrannte. Sein früheres Wohnhaus steht noch heute dort. Nach dem Brand siedelte er sich zunächst auf dem heutigen BASF-Gelände an, so Dieter, danach gründete er in Bremen seine „Bremen Besigheimer Ölfabrik“.

Parkcharakter betont

Erst letztes Jahr führte Dieter Nachkommen der weit verzweigten Familie über den Friedhof, die sich in Besigheim getroffen hatten. Einem der Ableger gehöre heute die Brauerei Oettinger, erzählt Dieter. Ein anderes Mitglied ist Alfred Kollmar, ein Maler, der bis zu seinem Freitod 1937 in Worpswede lebte und eines der expressivsten Bilder von Besigheim gemalt habe, so Dieter.

Den Charakter eines Parks betonen seit 2013 die 21 steinernen Stelen, die von Steinmetzen und Bildhauern aus dem Kreis Ludwigsburg geschaffen wurden. Eine von ihnen greift das Schicksal des jungen Fritz Kaelble auf. Über ein wie aufgesprengtem Loch im Stein ragt eine verbogene und zerfetzte Stahlplatte, die das Porträt Kaelbles überdeckt.