Besigheim Hilfe bei Verlust der Wohnung

Besigheim / bz

Die Wohnungslosenhilfe Ludwigsburg erweitert ihr Aufgabenfeld. Bisher war sie auf dem Gebiet der Wohnungssicherung im Landkreis in vier Kommunen tätig: in Ludwigsburg, Kornwestheim, Korntal-Münchingen und in Besigheim. Ebendort, in den Räumen des Notariats, stellten Geschäftsführer Heinrich Knodel und einige Bürgermeister aus der Region, das künftige Betätigungsfeld vor.

In Besigheim wird die Wohnungslosenhilfe künftig für die Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbandes zuständig sein, das sind neben Besigheim Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim. Auch Kirchheim schließt sich an. Einmal in der Woche, jeweils am Donnerstagnachmittag wird Sozialpädagoge Patric Krahl Menschen beraten, denen der Verlust der Wohnung droht. An Mittwochnachmittagen ist Krahl in Sachsenheim anzutreffen, wo er in seinem Büro im Äußeren Schloßhof in Wohnungsanlegenheiten berät. Montags übernimmt er dieselbe Aufgabe in Marbach und die Gemeinden des dortigen Verwaltungsverbandes. Insgesamt werden künftig Menschen aus 23 Kommunen beraten, statt bisher nur vier. „Wir müssen Erfahrungen sammeln, wie wir in die Fläche kommen“, sagte Geschäftsführer Knodel.

Es sind vor allem Mietschulden und die Kündigungen wegen Eigenbedarfs, die Mieter in Bedrängnis bringen. Das ist die Erfahrung von Tamara Palmer, die das Projekt Wohnungssicherung für die Wohnungslosenhilfe koordiniert. Häufig besteht die Unterstützung darin, Ratenzahlungen mit dem Vermieter zu vereinbaren oder beim Jobcenter oder dem Sozialamt ein Darlehen zu beantragen. Wurde wegen Eigenbedarfs gekündigt, geht es um Zeitgewinn, der für die Wohnungssuche genutzt werden kann.

In der Vergangenheit war die Wohnungslosenhilfe dabei durchaus erfolgreich, legte Palmer anhand von Zahlen dar. Mehr als 80 Prozent der 150 Haushalte, die sich im Jahr 2018 an die Organisation wandten, konnte geholfen werden. 70 Haushalte zogen in eine neue Wohnung um, in 52 Fällen konnte die alte Wohnung gehalten werden. „Wir werden gebraucht“, stellte Palmer deshalb fest. Und zwar vor allem präventiv, wenn die Kündigung droht, nicht erst, wenn der Auszug unvermeidlich ist. Denn dann „entwickelt sich der soziale Abstieg ganz dramatisch“, sagte Heinrich Knodel.

Zuschüsse von der EU

Seit April 2016 gibt es das Angebot der Wohnungslosenhilfe in Besigheim. In der Startphase wurde es über ein Zuschussprogramm der EU finanziert, danach entschloss sich die Stadt Besigheim die Kosten zu tragen. Ähnlich läuft die Finanzierung auch jetzt. Das EU-Programm sichert die Bezahlung der Kosten bis Ende 2020, die acht beteiligten Kommunen in Besigheim bezahlen nur einen verschwindend geringen Anteil.

Die Bürgermeister der Kommunen sind allerdings vom Nutzen der Beratung überzeugt, wie bei der Vorstellung am Donnerstag deutlich wurde. Steffen Bühler, Bürgermeister von Besigheim, geht deshalb davon aus, dass der Gemeindeverwaltungsverband die Finanzierung übernimmt, sobald die Förderung ausläuft. Jörg Frauhammer, Bürgermeister von Gemmrigheim, sieht den Vorteil einer niedrigeren Hemmschwelle der Wohnungslosenhilfe gegenüber der Beratung auf dem Rathaus. Bürgermeister Uwe Seibold aus Kircheim verwies darauf, dass selbst in wirtschaftlich guten Zeiten wie diesen die Wohnungsnot zunimmt.