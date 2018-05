Besigheim Heimstiftung fordert Systemwechsel

Besigheim / Von Uwe Deecke

Das von der Bundesregierung angekündigte Sofortprogramm mit 13 000 Pflegestellen für die Altenhilfe wird von der Evangelischen Heimstiftung als „Flickschusterei“ abgelehnt.

„Mit heißer Nadel gestrickt“ sei es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, kritisiert Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung das Vorhaben. Es verspreche nichts als zusätzliche Bürokratie und mit ihm werde „an einem System herumgeschraubt, das längst nicht mehr zur reparieren ist“.

Denn, so sein Haupteinwand, der Vorschlag liege quer zu dem System, das auf landesspezifischen Rahmenverträgen mit Personalschlüsseln beruht. „Wer mehr Pflegepersonal in die Einrichtungen bringen will, muss dafür sorgen, dass die Personalschlüssel erhöht und von der Pflegeversicherung bezahlt werden. Das ist mit den pauschalen Leistungsbeträgen der Pflegekassen aktuell nicht der Fall“, so Schneider.

Eigenanteile bis zu 2500 Euro

Momentan würden lediglich die Pflegebedürftigen zur Kasse gebeten, wenn man die Bedingungen für Mitarbeiter verbessert. Der Grund: Die Versicherung zahlt nur eine feste Pauschale, den Rest zahlen die Pflegebedürftigen selbst. Das habe Eigenanteile von bis zu 2500 Euro zur Folge, mit steigender Tendenz“, kritisiert der Hauptgeschäftsführer.

Er kritisiert den „unüberschaubaren Flickenteppich“ mit je nach Bundesland unterschiedlichen ambulanten, stationären und teilstationären Leistungen und fordert einen Systemwechsel. Gesundheitsminister Spahn müsse die gute Finanzlage nutzen, um die Beiträge zur Pflegeversicherung zu erhöhen. Ein Plus von 0,7 Prozent reiche für eine echte Pflegevollversicherung aus. Die Versicherten bezahlen danach einen festen Sockelbetrag, die Pflegeversicherung übernimmt alle weiteren Kosten.

Das eigentliche Problem wird sein, überhaupt die Pflegekräfte zu bekommen. Derzeit sind rund 17 000 Pflegestellen unbesetzt, und die Heime suchen händeringend Mitarbeiter. Auch in Besigheim. Rund 80 Pflegekräfte arbeiten derzeit im Robert-Breuning-Stift, dazu kommen nochmal 20 bis 25 Präsenzkräfte, die die Bewohner im Alltag begleiten. „Man muss einfach seine Fühler ausstrecken“, sagt Julia Götz, stellvertretende Heim- und Pflegedienstleiterin im Breuning-Stift zum Personalproblem. Pflegekräfte ausländischer Herkunft kämen meist aus osteuropäischen Ländern. Schwierig werde es, wenn Pfleger oder Pflegerinnen krankheitsbedingt ausfallen und keine Vertretungen da sind. Dann werde die Arbeit körperlich und psychisch belastend, zumal im Schichtbetrieb.

Mehr Zeit und Aufmerksamkeit

„Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern und das System überdenken“, so Götz, die mehr Qualität in der Pflege fordert. Das bedeutet für sie mehr Zeit für die Bewohner, mehr Aufmerksamkeit für das Seelenheil. Der Anteil der Pflegekassen sei viel zu gering, bei jeder Tariferhöhung zahle letztlich der Bewohner. Fälle von über 2000 Euro Eigenleistung sind in ihrer Einrichtung keine Seltenheit. Dass nur ein Systemwechsel auf einen Sockelbetrag für die Versicherten etwas verbessern könnte, sieht auch die Pflegedienstleiterin.

Derzeit werde am Pflegesystem kräftig herumgedoktert und keiner traue sich an eine grundlegende Reform. Dabei sei diese bitter nötig, denn Deutschland ist Pflegenotstandsland, heißt es aus der Evangelischen Heimstiftung. „Wir brauchen einen Masterplan, eine grundlegende Systemreform, die sofort greifen muss“, sagt Hauptgeschäftsführer Schneider. Wer eine wirkliche Verbesserung für Pflegebedürftige und Pflegende wolle, müsse die Pflegeversicherung strukturell so verändern, dass die Pflegekosten für alle Pflegebedürftigen finanzierbar sind und zwar unabhängig davon, ob sie zu Hause, im Betreuten Wohnen oder in einem Pflegeheim wohnen.

Info: Die Evangelische Heimstiftung (EHS) wurde 1952 gegründet und ist Mitglied im Diakonischen Werk. Als Dienstleister betreut und begleitet sie 11 400 Menschen in Baden-Württemberg nach ihren individuellen Bedürfnissen in 100 Einrichtungen. Dazu gehören 86 Pflegeheime, darunter das Robert-Breuning-Stift, zwölf Tagespflegeeinrichtungen, eine Rehabilitationsklinik, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen sowie 1470 Betreute Wohnungen und 27 Mobile Dienste mit 2360 Kunden. dee