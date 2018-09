Besigheim Heilbronner HVG kümmert sich künftig um sauberes Wasser

bz

Der Zweckverband der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe (BWG) vergibt die technische Betriebsführung seiner Wasserversorgungsanlagen an die Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG). Das teilt der kommunale Zweckverband mit.

Dem im November 1906 gegründeten Zweckverband der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe gehören die Stadt Besigheim, die Gemeinden Erligheim, Gemmrigheim, Hessigheim und Löchgau, die Stadt Sachsenheim, die Stadt Bönnigheim für die Stadtteile Hofen und Hohenstein und die Stadt Markgröningen für den Stadtteil Unterriexingen an. Seine satzungsgemäße Aufgabe ist es, die Verbandsmitglieder mit Trinkwasser bester Qualität zu beliefern, erläutert der Zweckverband. Jährlich werden den Privathaushalten und Betrieben rund 1,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser bereitgestellt. Über eine Mitgliedschaft hinaus versorgt die BWG zusätzlich einen Teil der Gemeinde Walheim mit Wasser.

Rudolf Kürner, Bürgermeister der Stadt Markgröningen und Verbandsvorsitzender, und HVG-Geschäftsführer Frank Schupp haben den Vertrag vor wenigen Tagen unterzeichnet. Die Entscheidung für die Partnerschaft mit der HVG fiel bereits in der Verbandsversammlung der Wasserversorgungsgruppe am 18. Juli, teilt der Zweckverband weiter mit.

Personeller Wechsel

Die rechtlichen und technischen Anforderungen in der Betreuung der Wasserversorgungsanlagen seien sehr hoch, heißt es zur Begründung. Auch ein personeller Wechsel habe dazu beigetragen, die technische Betriebsführung an die HVG zu vergeben, die bereits 21 solcher Vereinbarungen mit anderen Kommunen oder Wasserversorgern getroffen habe. Die technische Betriebsführung lag bisher in den Händen von Wassermeister Erich Wörner. Er wird Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Sein bisheriger Stellvertreter Friedrich Reiner werde die HVG künftig unterstützen.

Die HVG kümmert sich künftig um den Betrieb von drei Tiefbrunnen, einer Nanofiltrationsanlage, dem Hauptpumpwerk in Unterriexingen, die insgesamt 45 Kilometer langen Transportleitungen sowie um die 13 Hochbehälter des Zweckverbands. Neben der anspruchsvollen Aufgabe des Betriebs sowie der Wartung und Instandhaltung der Anlagen der Wassergewinnung, der Wasseraufbereitung und der Wasserspeicherung beinhaltet die technische Betriebsführung auch den 24-Stunden-Rufbereitschaftsdienst sowie die kompetente fachliche Beratung des Zweckverbands und seiner Mitglieder.

„Die technische Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen für die acht Mitglieder des Zweckverbands ist für uns eine bedeutende und spannende Aufgabe“, betont HVG-Geschäftsführer Schupp. „Mit der Übernahme dieser Aufgabe erweitern wir auch unser regionales Tätigkeitsgebiet.“